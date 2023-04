C'è tempo fino al 30 aprile per le iscrizioni al nuovo servizio comunale prima infanzia "Spazio gioco" a Verona

«Frutto di un lungo lavoro portato avanti dall’assessorato all’Istruzione, a partire da quest’anno l’offerta educativa per i bambini e le bambine dagli 0 ai 3 anni si amplia con il nuovo servizio "Spazio Gioco"». Lo ha annunciato così in una nota il Comune di Verona, spiegando che grazie al nuovo servizio comunale, a differenza di quello denominato "Tempo per la Famiglia", i piccoli possono rimanere «senza genitori, per un massimo di 3 ore, in un ambiente educativo controllato e sicuro».

Le iscrizioni, secondo quanto comunicato da Palazzo Barbieri, sono aperte fino al 30 aprile per le due sezioni attivate, una alla scuola dell’Infanzia Di Cambio dello Stadio, in 3^ Circoscrizione, e l’altra al Nido d’infanzia Maggiociondolo di Borgo Primo Maggio, in 5^ Circoscrizione. Il servizio è rivolto a piccoli che vanno dai 12 ai 36 mesi, nati dal 01/01/2021 al 31/12/2022, e sarà attivo da settembre a giugno.

Il costo mensile è di 60 euro, si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, per tre ore giornaliere, non è previsto il servizio mensa e il riposo dei bambini. I posti disponibili sono 8 per ciascuna sezione. Tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni sono reperibili sul sito del Comune di Verona.