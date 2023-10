«Mercoledì via ai lavori contro le intrusioni notturne nelle scuole medie Battisti»

Griglie, muretti e una migliore illuminazione per evitare nuove intrusioni notturne nel cortile delle scuole medie Cesare Battisti di Ponte Crencano, a Verona. Sono queste le soluzioni trovate ieri, 6 ottobre, in un incontro tra il dirigente scolastico Gianluca Mancuso, l'assessora alle politiche scolastiche Elisa La Paglia, un funzionario del settore edilizia scolastica del Comune di Verona e la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze.

Già l'anno scorso erano stati trovati i segni del passaggio di più senza fissa dimora negli spazi esterni del plesso di Via Mercantini. Chili e chili di rifiuti e altri oggetti abbandonati sono stati lasciati sul posto dove ignoti hanno passato diverse notti. Un problema che durante l'estate si è ingigantito ed ha richiesto anche l'intervento di Amia per pulire e bonificare aree a cui dovrebbero accedere solo alunni e personale scolastico. Una situazione di cui sono stati informati anche i carabinieri, i cui interventi non sono stati risolutivi.

Ora una soluzione potrebbe averla trovata l'assessora La Paglia nell'incontro di ieri. È stato convenuto di intervenire mettendo delle griglie e realizzare opere in muratura, con il Comune che si farà anche carico della riparazione di alcuni punti luce per illuminare meglio il sito. Inoltre, una copia delle chiavi della scuola, già in possesso dei carabinieri, verrà consegnata anche all'unità di strada dei servizi sociali per poter accede agli spazi in ore notturne e presidiare l’area nel miglior modo possibile.

«Stiamo lavorando su due livelli - ha detto l’assessora Elisa La Paglia - Uno è legato all’urgenza, per evitare queste intrusioni, che partirà già la prossima settimana, martedì con il sopralluogo della ditta incaricata, e mercoledì con l’inizio dei lavori. Il secondo invece è legato ad un progetto di riqualificazione che riguarda la biblioteca e la piastra sportiva sul retro».