Qualità dell'aria in Europa, Pianura Padana tra le zone più inquinate

Il contesto generale è in miglioramento, ma l'Europa continua a non rispettare i suoi standard di qualità dell'aria e «l'inquinamento atmosferico rimane una delle principali preoccupazioni per la salute degli europei». È quanto si legge in un recente rapporto diffuso dall'Agenzia europea dell'ambiente (Eea), in cui sono stati raccolti i dati sull'inquinamento dell'aria in Europa nel 2021 e nel 2022. Un rapporto che è stato sintetizzato in pochi e preoccupanti messaggi chiave, tra cui: «Il 97% della popolazione urbana è stata esposta a concentrazioni di pm 2.5 (particolato fine) superiori al livello di riferimento sanitario stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)», e ancora: «L'Europa centro-orientale e l'Italia hanno registrato le concentrazioni più elevate di pm 10 (particolato), principalmente a causa della combustione di combustibili solidi per il riscaldamento domestico e del loro utilizzo nell'industria».

Ed è soprattutto la Pianura Padana l'area più inquinata d'Italia e quella tra le più inquinate d'Europa. E sono le cosiddette polveri ultra-sottili (pm 2.5) quelle ad avere «il più alto impatto sulla salute in termini di morte prematura e malattia». Per questo inquinante, l'Unione Europea ha posto come limite medio annuale i 25 μg (microgrammi) per ogni metro cubo. Anche se, per l'Oms, il tetto massimo che si dovrebbe avere a tutela della salute dei cittadini è di 5 microgrammi per metro cubo d'aria.

Nel dettaglio, in Italia, la città che ha avuto il livello medio di pm 2.5 più elevato tra il 2021 e il 2022 è Cremona, con una media di 25,1 microgrammi per metro cubo d'aria. Dietro Cremona, c'è un terzetto di città venete: Padova (21,5 microgrammi per metro cubo), Vicenza (21 microgrammi al metro cubo) e Venezia (20,7 microgrammi al metro cubo). Verona è decima con 19,9 microgrammi di polveri ultra-sottili per metro cubo d'aria e Treviso è undicesima (19,8 microgrammi).

Situazione simile, infine, per le pm 10, particelle inquinanti che essendo più grandi non possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio, ma che interessano soprattutto le parti dal naso alla laringe.