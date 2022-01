Al via anche in Veneto e a Verona i saldi invernali: 150 euro a persona la spesa media stimata

Le vendite di fine stagione invernale 2022, i cosiddetti saldi, si svolgeranno anche in Veneto dal 5 gennaio fino al prossimo 28 febbraio 2022. In conformità alla vigente disciplina non possono essere svolte vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti all'inizio dei saldi.

Per lo shopping dei saldi che anche quest'anno coinvolgerà oltre 15 milioni di famiglie, in base alle stime dell'ufficio studi di Confcommercio, ogni persona spenderà all'incirca 119 euro. Si calcola dunque in Italia un giro d'affari pari a circa 4,2 miliardi di euro.

Stando ad un'indagine previsionale condotta da Confesercenti su un campione di consumatori, quattro italiani su dieci, ovvero circa il 39%, avrebbero già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti. Il budget medio previsto sarebbe di circa 150 euro a persona.

Purtroppo, evidenzia però sempre Confesercenti, si tratta di numeri ancora abbastanza lontani da quelli pre-crisi: in occasione dei saldi invernali nel gennaio 2020, infatti, si diceva interessato all'evento ben il 48% degli italiani. Il dato in calo di quest'anno parrebbe ancora condizionato dalla pademia e in particolare dai recenti sviluppi causati dalla circolazioe della variante Omicron nel nostro paese che agisce negativamente sulla fiducia dei consumatori.