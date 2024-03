Sport Expo, inaugurata a Veronafiere la grande festa dello sport. Tommasi: «Evento destinato a crescere»

Ha preso il via ieri, venerdì 15 marzo, a Veronafiere la 18esima edizione di Sport Expo, l’evento dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni che riunisce in un solo luogo diverse discipline sportive da scoprire e sperimentare. Dopo gli appuntamenti settimanali di Sport Expo and the City, da oggi fino a domenica 17 marzo i padiglioni fieristici 10, 11 e 12 accoglieranno i giovani e le loro famiglie per promuovere l’inclusione e un sano e corretto stile di vita, fondato sulla pratica sportiva e sulla corretta alimentazione grazie alla partecipazione di federazioni e società di Verona e provincia.

Nella mattinata si è tenuta la cerimonia inaugurale, alla quale hanno preso parte rappresentanti del mondo dello sport e le istituzioni, tra le quali il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il presidente Veronafiere Federico Bricolo, il delegato alla Didattica e allo sport dell’Università di Verona Federico Schena, il referente provinciale Ufficio scolastico per l’educazione fisica e sportiva Francesco Todeschini e il presidente della Fondazione Marcantonio Bentegodi Giorgio Pasetto. Tra gli sportivi ospiti Anna Polinari, velocista dei Carabinieri, Andrea Dallavalle, triplista delle Fiamme Gialle, Amedeo Tonelli, arciere Aeronautica Militare, e Valentina Scandolara, ciclista del Centro Sportivo Esercito.

«Quest’anno Sport Expo è stata una nuova sfida: abbiamo cercato di dar frutto a quello che nasce e cresce in questa manifestazione da 18 anni, ovvero il collegamento con i territori - ha dichiarato il sindaco di Verona Damiano Tommasi -. Abbiamo allargato le fasce di età dei partecipanti, rigenerato spazi della città occupandoli con lo sport e sia in età che in spazi Sport Expo è destinato a crescere. Quello che nasce qua dentro è la magia dello sport, la passione per le diverse discipline: ci auguriamo che anche quest’anno sia un successo e che questo evento riesca a entusiasmare».

Federico Bricolo, presidente Veronafiere, ha poi aggiunto: «Parte anche quest’anno Sport Expo e sono già tantissimi i giovani presenti per sperimentare e conoscere l’offerta sportiva del territorio. Da parte nostra c’è sempre l'impegno per organizzare nel migliore dei modi questa manifestazione. Ci auguriamo che sia un evento senza età: tutti avranno modo di venire nel nostro quartiere fieristico per entrare a contatto con le novità che il mondo dello sport offre a coloro che vogliono stare in forma e fare qualcosa di diverso». Nel suo intervento il professor Federico Schena, delegato alla Didattica e allo Sport dell’Università di Verona, ha dichiarato: «Per l’università di Verona Sport Expo è una grande opportunità ma anche un’occasione di formazione, da un lato per far capire l’importanza dell'attività fisica e della pratica sportiva, soprattutto se svolta in modo adeguato e con professionisti vocati, dall’altra è per i nostri studenti un elemento di formazione, un capire sul campo come si fanno le cose. Per questo l’Università di Verona, e in particolare il corso di laurea in Scienze Motorie, portano da anni oltre 400 studentesse e studenti a dare un contributo diretto alle attività di Sport Expo seguendo i più piccoli e facendo lavorare bene i diversi stand, permettendo loro di entrare in contatto diretto con il mondo dello sport».

Francesco Todeschini, Referente provinciale Ufficio scolastico per l’educazione fisica e sportiva, ha ribadito: «Siamo arrivati alla 18esima edizione, un numero che significa maturità, competenza e consapevolezza. Anche per questo abbiamo voluto includere il pubblico più adulto, estendendo l’età di partecipazione fino ai 20 anni, e offrendo il Fuori Expo, il convegno inaugurale della settimana di Sport Expo e i giochi sportivi studenteschi. Ci auguriamo che tutto questo abbia su di loro una ricaduta positiva in termini didattici ma anche sportivi». Presente anche il presidente Giorgio Pasetto: «Sport Expo è un evento importante per Verona e non solo. Promuovere sport, attività fisica e salute, soprattutto nei più giovani, è parte della mission di Fondazione Bentegodi. In un momento come quello attuale, con una pessima situazione geopolitica, mi auguro che lo sport possa essere di contributo per migliorare la condizione generale».

Infine, il Comandante dell’85° Rav Verona Nicola Castello, in rappresentanza delle realtà sportive di Sport Expo, ha ricordato: «Lo sport da sempre rientra nei valori che l’esercito cerca di trasmettere ai propri ragazzi e alle proprie ragazze. Questo evento è stata l’occasione per portare in fiera i nostri istruttori che quotidianamente lavorano per migliorare la preparazione fisica del nostro personale e che coinvolgeranno i più piccoli in esercizi ginnici. Nel giorni scorsi abbiamo ospitato presso la caserma Duca studenti che hanno potuto toccare con mano le discipline propedeutiche alla formazione di un buon militare dell’esercito italiano».

Expo QRcode

La novità di quest’anno è l’Expo QRcode, per rendere più facile a bambini e famiglie ricordare gli sport provati all'interno dell’area espositiva. All’ingresso in fiera verrà consegnato a ogni bambino un braccialetto con un QRCode numerico casuale che non contiene alcun dato, mentre a ogni stand sportivo un volontario scannerizzerà il braccialetto e registrerà lo sport provato da ogni bambino. Al termine di Sport Expo verrà inviata una mail agli accompagnatori contenente tutte le informazioni sui vari sport praticati dai bambini, attraverso la quale sarà possibile accedere alle pagine correlate a queste attività.

Info e iscrizioni

Dopo un venerdì dedicato alle scuole del territorio, sabato 16 e domenica 17 marzo spazio alle famiglie a Sport Expo, con un calendario fitto di eventi articolato tra sport tradizionali e altri più innovativi. I padiglioni resteranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 19:00. L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito www.sportexpoverona.it.. L’accesso in Fiera è da Re Teodorico, su viale dell’Industria, e il parcheggio dedicato è il P7 - Re Teodorico. Per ulteriori informazioni contattare il 3351360554.