A San Zeno è arrivata la prima "Cittadella del gioco" aperta a tutti, Benini: «Dopo anni un'area tolta al degrado e vissuta dai veronesi»

«Annunciata qualche mese fa dall’assessore al decentramento e ai giardini Federico Benini, ora la cittadella del gioco aspetta solo di essere vissuta da cittadini e appassionati alle discipline da tavolo». Ne dà notizia in una nota il Comune di Verona che poi specifica: «Da lunedì 20 marzo, terminato l’allestimento del Villaggio del Carnevale, l’area sarà aperta il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 per essere fruibile anche dai bambini e dai ragazzi nel loro tempo libero». In base a quanto si apprende, a breve sarà inoltre posizionato a terra «una sorta di tappeto dei giochi, per rendere lo spazio ancora più attrattivo».

L'assessore comunale Federico Benini, che per primo ha sperimentato le nuove postazioni di gioco, ha commentato: «Siamo davvero soddisfatti, dopo molti anni l’area è stata tolta al degrado ed è finalmente vissuta dai veronesi e non solo. Stiamo valutando diverse ipotesi, la gestione dell’area è in carico al Bacanal del Gnoco attraverso un Patto di Sussidiarietà, ma ben vengano associazioni e realtà che vogliono dare il proprio contributo per arricchire con proposte e progetti l’attività della Cittadella».

Un riferimento non casuale quello dell’assessorre Benini, visto che a fornire pedine e scacchi ai giocatori questa mattina sono stati proprio il Circolo Bettinelli 1911, il più antico di Verona per gli scacchi, nonché il Circolo Damistico Veronese, la cui attività è diffusa su tutto il territorio provinciale. A rappresentarli c’erano i rispettivi presidenti, Pietro Gallo e Emanuele Danese, che si sono detti disponibili ad organizzare tornei per adulti e bambini e mettere a disposizione la propria esperienza per chi ha meno confidenza con il gioco. «Crediamo che il recupero e la rigenerazione di aree e spazi passi attraverso il loro utilizzo e la loro fruizione, un metodo che proporremo anche per altre piazze e aree cittadine della prima Circoscrizione», ha detto il presidente Lorenzo Dalai. Il presidente del Bacanal del Gnoco Valerio Corradi ha quindi aggiunto: «Stiamo valutando insieme al Comune come rendere l’area più fruibile, sempre nella logica della gratuità».

Lo spazio in questione è il Giardino d’estate all’angolo tra viale Cristoforo Colombo e via Vittime Civili di Guerra, una superficie di quasi 4 mila metri quadrati a ridosso del Parco delle Mura, a due passi dal quartiere di San Zeno così come da borgo Milano, dal Saval e dai quartieri Navigatori e Catena. La manutenzione dell’area è affidata al Comitato Bacanal del Gnoco, con sede a pochi metri dall’ingresso del giardino, che con il Comune ha siglato un Pattodi Sussidiarietà per la gestione dello spazio. Terminato il Villaggio del Carnevale, la cittadella del gioco entrerà nel vivo delle attività.