A Sanguinetto è stata inaugurata la nuova pista ciclabile, De Berti: «Infrastruttura alternativa green e sicura»

«Abbiamo inaugurato un’altra infrastruttura dedicata a cittadini e lavoratori e realizzata in sinergia con l’amministrazione locale di Sanguinetto, in provincia di Verona. Grazie alla legge regionale 39/1991 sulla sicurezza stradale, infatti, siamo riusciti a destinare al Comune un contributo di 300 mila euro su un investimento complessivo di 500 mila». Lo ha detto nella giornata di lunedì 4 dicembre la vicepresidente della Regione del Veneto e assessora alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, partecipando all’inaugurazione della nuova ciclabile realizzata nel Comune di Sanguinetto per collegare in sicurezza il centro abitato con la frazione di Venera.

«Il nuovo percorso ciclopedonale, - ha sottolineato l'assessora De Berti - che corre in affiancamento alla Sr 10 "Padana Inferiore", si pone quale ulteriore impulso alla viabilità lenta a favore di pedoni, ciclisti, persone con disabilità, per una mobilità sempre più sicura e sostenibile».

La stessa vicepresidente della Regione Veneto nell'occasione ha poi precisato: «La ciclabile è lunga 1.200 metri, ha tre punti di immissione nel centro del paese e si pone quale alternativa green alla strada regionale 10, caratterizzata da traffico pesante. Un grande risultato per il territorio e per i suoi cittadini», ha concluso l'assessora regionale Elisa De Berti.