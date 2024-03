Giornata dei Colli Veneti: a Soave l'inaugurazione con Adriana Volpe. Zaia: «Festa che celebra l'eccezionale patrimonio veneto»

«Non esagero quando dico che in un’area di 18.000 chilometri quadrati, prima Regione in Italia per presenze turistiche, è racchiuso tutto ciò che di meglio si possa desiderare». Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha annunciato oggi la terza edizione della "Giornata dei Colli Veneti", in programma domani 24 marzo a Soave, per poi ampliarsi in una serie di iniziative che in totale saranno più di 225. Si tratta infatti di eventi disseminati in ben quattro province del Veneto: 52 in provincia di Padova, 82 in provincia di Treviso, 36 in provincia di Verona e in provincia di Vicenza.

«Per il Veneto - ha aggiunto il governatore Zaia - è la volta di celebrare i suoi magnifici Colli, autentico patrimonio inesauribile di bellezza ed esperienze naturalistiche, culturali ed eno-gastronomiche che domani sarà protagonista di una festa che da Piazza Foro Boario di Soave si espanderà nelle quattro province venete coinvolte con centinaia di iniziative». Una festa che identifica nei primi giorni della stagione della rinascita la data dedicata ai territori collinari della regione, con la precisa volontà di valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei Colli Veneti, la cui ricchezza è composta da un mosaico prezioso di paesaggi unici, piccoli borghi, remote chiesette, antichi mestieri, tradizioni popolari e prodotti tipici.

Un appuntamento annuale dedicato al patrimonio culturale delle colline venete che, in questa edizione, darà il giusto risalto anche ai Colli veronesi. Sarà infatti la città di Soave ad avere il ruolo di capofila della manifestazione, ospitando il momento istituzionale che celebrerà la Giornata Regionale per i Colli Veneti. Molti gli appuntamenti che, domenica 24 marzo dalle 10 alle 18, animeranno il cuore e i dintorni di Soave, tra cui la cerimonia ufficiale della terza Giornata Regionale per i Colli Veneti. Un evento che vedrà la presenza di autorità regionali, provinciali e comunali, nonché la partecipazione straordinaria della celebre conduttrice televisiva Adriana Volpe che farà da madrina all’evento.

Per chi non potrà essere presente a Soave, sono tantissime le località dei Colli veronesi interessate dalla manifestazione (distribuite tra Colline del Garda, Colline Moreniche, Colline della Valpolicella, Colline della Valpantena, Torricelle e Colline dell’est veronese) che daranno vita ad quasi 60 eventi diffusi sul territorio: visite guidate, mostre, escursioni, giornate ecologiche, eventi culturali e musicali ma anche mercatini, caccia al tesoro, eventi enogastronomici e degustazioni dedicate alle eccellenze enogastronomiche locali.