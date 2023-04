Collana di Repubblica sui tesori Unesco del Veneto, la prima guida è su Verona

Questa mattina, 4 aprile, alle 10.30, il padiglione della Regione Veneto all'interno di Vinitaly ospiterà la prima presentazione della Guida di Repubblica dedicata a Verona, realizzata in collaborazione con la Regione e con il patrocinio del Comune di Verona e Destination Verona & Garda Foundation.

Il volume, in edicola dal 24 marzo e prossimamente anche in libreria, su Amazon e Ibs, è il primo numero monografico della collana dedicata ai patrimoni Unesco del Veneto, e racconta la città scaligera in 288 pagine ricche di itinerari, curiosità, interviste, focus sulle specialità enogastronomiche, foto d'epoca e tanti consigli su dove mangiare, dormire e comprare in zona.

«Esplorare le perle tutelate dall’Unesco è lo scopo di questa guida - ha spiegato il direttore delle guide di Repubblica Giuseppe Cerasa - che mette insieme itinerari, bellezze artistiche, emozioni musicali ma anche tante storie di artigiani, di ristoratori, di produttori di vino, di botteghe del gusto, di luoghi di charme, con una carrellata di testimonial che raccontano il loro legame con la città. A cominciare da Federica Pellegrini e Roberto Bolle».

E nella prefazione, il presidente della Regione Luca Zaia ha scritto: «Da Charles Dickens, che ne apprezzava le chiese marmoree e la ricca architettura, allo scrittore e poeta francese Paul Valèry, che ricorda la sua "grande aria che incute rispetto", fino al celeberrimo pensiero di William Shakespeare che racchiude l’incanto e il prestigio disarmante di questa città: "Non c’è mondo fuori le mura di Verona, ma solo purgatorio, tormento, inferno". E sfogliando il volume, si esplorano tantissmi luoghi iconici della città, ma anche gli scorci inediti: dalla Basilica di San Zeno al Museo lapidario Maffeiano, dalle chiese del percorso Verona Minor Hierusalem fino al cimitero monumentale o al meraviglioso Palazzo Maffei che custodisce uno dei luoghi d’arte contemporanea più interessanti. Ampio spazio è dedicato anche agli altri tesori che fanno parte del patrimonio Unesco: dal Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, a Peschiera del Garda con le sue opere di difesa veneziane, fino ai siti palafitticoli preistorici nel Veronese».

«Un’opportunità di sviluppo turistico, da coltivare ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale - ha concluso nella sua prefazione il sindaco di Verona Damiano Tommasi - e per questo, ringrazio Repubblica e la Regione Veneto per aver scelto di dedicare alla nostra città questa guida».