Giulietta&Romeo Half Marathon, svelata la medaglia. Ci sarà l’azzurro Iliass Aouani per una gara velocissima

Veloce, velocissima, più di sempre. Sul filo dei 59 minuti per i vincitori della competizione. È questo l’obiettivo per la 16esima Giulietta&Romeo Half Marathon in programma domenica 12 febbraio 2023 a Verona. Start alle 9.30 dall’esterno dello stadio Bentegodi, lato piazzale Olimpia e finish-line piazzata, come nelle ultime due edizioni, all’interno dello stadio, sul rettilineo delle tribuna ovest, per una gara che si preannuncia su tempi da record della manifestazione sia al maschile che al femminile. Record della Giulietta&Romeo Half Marathon che appartiene al keniano Edwin Koech quando nel 2017 fermò il cronometro sul 1h00’24”, mentre al femminile il primato è sempre datato 2017 con la bahrenita Mimi Belete Gebre che tagliò il traguardo, allora in piazza Bra, in 1h09’15”.

Importante lo sforzo degli organizzatori di Gaac 2007 Veronamarathon Asd che spinti da una grandissima passione per la corsa di altissimo livello sognano da sempre una importante prestazione atletica da regalare a Verona e ai cittadini veronesi. Un grande tempo cronometrico regalerebbe forte visibilità internazionale alle città, diventando così una delle mezze maratone più importanti del mondo.

Iliass Aouani

Diversi i protagonisti sia al maschile che al femminile che potranno rendere grande la Giulietta&Romeo Half Marathon, alcune conferme devono ancora arrivare e i nomi dei top runner saranno annunciati nei prossimi giorni, ma la prima grande e piacevole certezza è che sarà al via l’azzurro Iliass Aouani (Fiamme Azzurre). Classe 1995, nato in Marocco, si è trasferito a Milano all’età di due anni e oggi è uno dei più forti atleti in Italia dopo esser rientrato da una lunga parentesi di cinque anni dagli Stati Uniti dove si è laureato in ingegneria civile e strutturale. Nel 2021 il ritorno e il trasferimento a Ferrara dal coach Massimo Magnani, ex ct della nazionale azzurra, in quell’anno diventa il primo di sempre a vincere nella stessa stagione i titoli italiani assoluti di cross, 10000 su pista, 10 km su strada e mezza maratona, migliorandosi su tutte le distanze. Nella primavera 2022, un anno fa circa, il miglior debutto di sempre in maratona per un italiano con 2h08:34.

In queste settimane sta preparando una maratona dei prossimi mesi e le strade di Verona saranno per Iliass Aouani un appuntamento importante per capire il suo stato di forma: «Vengo alla Giulietta&Romeo Half Marathon molto volentieri, sono in forma, l’obiettivo per me è battere il mio primato personale di 1h02’32” fatto a Napoli l’anno scorso. Sto bene, ho terminato un periodo di due settimane d’allenamento al Tuscany Camp e ora starò a Ferrara in questi prossimi giorni. Cerco di volare sempre basso, senza grandi proclami, però ovvio che voglio far bene, voglio fare una grande gara».

La medaglia

Sempre viva la tradizione di premiare le fatiche dei runner con una medaglia che per la Giulietta e Romeo è un simbolo di amore, a sua volta rappresentativo della città scaligera. L’attenzione per i dettagli ha spinto gli organizzatori a creare una medaglia speciale nella quale l'amore di Giulietta e Romeo e la passione per la corsa idealmente rappresentati dal bacio tra i due giovani affacciati al famoso balcone stilizzato e la cui struttura rimanda alla bellezza della maestosa Arena di Verona. Come per la T-shirt ufficiale, anche la medaglia è un inno all’amore, ulteriormente celebrato dalla possibilità di unire due medaglie per far nascere un bacio tra i due innamorati. Color argento con il cordino azzurro per la Avesani Monument Run 10k, sia competitiva che non competitiva, blu navy e fuxia per la half marathon, sarà un ricordo speciale della partecipazione all’evento.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino all’8 febbraio 2023. Sono aperte anche le iscrizioni a 22^ Verona Marathon, 9^ Zero Wind Cangrande Half Marathon e Last 10k competitiva e non competitiva in programma domenica 19 Novembre 2023 e prova di assegnazione del Campionato Italiano Assoluto e Master Fidal di maratona. Le iscrizioni sono aperte sul sito, attenzione al cambio tariffa a slot di pettorali. Clicca qui per iscriverti. Fino all’8 febbraio è attiva la promo combinata Giulietta&Romeo Half Marathon + Verona marathon a 69 euro.