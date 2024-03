Giovani chiamati a raccolta per la rigenerazione urbana di Verona sud

"Verona Sud: la rigenerazione urbana inizia dai giovani!". È questo il tema al centro dell’incontro pubblico in programma venerdì 15 marzo, dalle 17 alle 19.30, alla sala conferenze "Caduti di Nassiriya" dell Centro Culturale 6 Maggio 1848, in via Mantovana 66, promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili e di partecipazione del Comune di Verona per presentare i progetti Re-Gen, Ri-Generazione ZETA, Questo non è un cortile, Spazi Liberi, In Onda, Giovani e Generattività, dedicati ai giovani che vivono nell’area sud di Verona.

Tutte iniziative volte a creare reti inclusive di giovani, progettate e gestite da giovani. E, ancora, stabilire rapporti creativi e responsabili con le comunità territoriali dove i giovani vivono. Infine, promuovere uno sviluppo sostenibile dei territori.

Tutti obiettivi che sono al centro di Re – Gen, il progetto europeo finanziato da Urbact, di cui Verona è capofila, che si svolge dal 1 giugno 2023 al 31 dicembre 2025 in altre otto città europee (Milano, Corfù - Grecia, Albacete - Spagna, Vila do Conde - Portogallo, Pola - Croazia, Dobrich - Bulgaria, Daugavpils - Lettonia e Lezha - Albania) e che si basa sul potenziamento dei sistemi di governante partecipativa nelle città partner.

All’incontro, ad ingresso libero e gratuito, interverranno: Jacopo Buffolo assessore Politiche giovanili e di partecipazione, Pari opportunità, Innovazione; Marco Buemi Re- Gen Project Leader; Cristina Cominacini presidente Le Fate Onlus e responsabile progetto "Questo non è un cortile"; Ilaria Andreasi Energie Sociali cooperativa sociale onlus e responsabile progetto "Rigenerazione Zeta"; Anna Malgarise responsabile Biblioteche di pubblica lettura del Comune di Verona; Giuseppe Baratta dirigente della Direzione Innovazione, Beni comuni, Politiche giovanili e Pari opportunità del Comune di Verona.

VERONA SUD, PROGETTO - A Verona le aree prescelte appartengono alla 4a e 5a Circoscrizione in vista di estendere la fattibilità del progetto ad altre zone della città.

La scelta è ricaduta sui quartieri di Borgo Roma, Golosine e Santa Lucia perché ritenuti idonei per l’alta percentuale di giovani residenti, in particolare giovani stranieri di seconda generazione, e per la complessa composizione sociale e conformazione urbanistica che presentano. È un’opportunità per coinvolgere e rendere protagonisti i giovani tra i 10 e i 18 anni dei quartieri Sud della città nel ripensare la relazione con lo spazio urbano e lo sport.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO VERONESE - Sono interessati gli istituti superiori e le scuole medie dei quartieri di Borgo Roma, Golosine e Santa Lucia. Si tratta di studenti e studentesse di età compresa tra i 10 ed i 18 anni (circa 20 persone per ogni scuola, con un minimo del 50% di genere femminile).

Contribuiranno gli stakeholder del territorio, diverse realtà scelte con il criterio di vicinanza e capitanate dalle associazioni Nuova Acropoli e Le Fate Onlus, già attive sul progetto.