I giovani dell’European Spirit of Youth Orchestra ospiti a Palazzo Barbieri: «Rafforziamo le nostre amicizie internazionali»

Giovani, talentuosi ed europei. Sono i componenti dell’European Spirit of Youth Orchestra – ESYO che giovedì, accompagnati dal direttore artistico Igor Coretti-Kuret, sono stati in visita a Palazzo Barbieri. Ad accoglierli il consigliere comunale con delega alle politiche europee Giacomo Cona. I ragazzi e le ragazze dell’ESYO sono infatti in questi giorni di passaggio a Verona, per partecipare, da domenica 4 giugno, al Festival della Letteratura in programma a Volargne, nel Comune di Dolcè.

«L’amministrazione è felice d’aver potuto accogliere oggi questi giovani artisti che compongono un bellissimo progetto dell’Unione Europea – ha evidenziato il consigliere Giacomo Cona –. Il gruppo a Verona in questi giorni è composto soprattutto da musiciste serbe. Un incontro che rafforza ancora di più il ruolo della nostra città nell’ottica delle amicizie internazionali e delle politiche europee».

European Spirit of Youth Orchestra – ESYO

Ideata nel 1994 dal violinista e direttore d’orchestra Igor Coretti Kuret, la ESYO è un'orchestra unica nella composizione, nel modo in cui si forma, nelle sue finalità è considerata da molti un esempio d'eccellenza musicale e d'incontro interculturale tra i giovani. Un progetto formativo che si è rivelato negli anni uno strumento formidabile per la promozione della cooperazione culturale e dell'integrazione europea.

La compongono giovani musicisti - tra i 13 e i 19 anni - che provengono da diversi Stati europei (Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Ger-mania, Italia, Libano, Macedonia, Moldavia, Olanda, Polonia, Romania, Serbia, Slovac-chia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina e Ungheria). Vengono selezionati, mediante audizioni, tra colora che appaiono come delle eccellenze nei Conservatori e Scuole di Musica dei loro Paesi.