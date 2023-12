Giochi e doni per l'oncologia pediatrica dell'ospedale di Borgo Trento grazie all'associazione "Il sorriso arriva subito"

In occasione delle festività natalizie, l'associazione "Il sorriso arriva subito" ha consegnato doni e giochi ai bambini ricoverati nei reparti di oncologia pediatrica e pediatria dell'ospedale di Borgo Trento. Un'iniziativa di solidarietà per portare un sorriso ai bimbi che si trovano in ospedale resa possibile dall'impegno dei volontari e dal generoso contributo di tante realtà del territorio.

Secondo quanto è stato riferito in una nota, proprio grazie ai fondi raccolti durante "Amatori in corsia", l'evento del gruppo sportivo Amatori Calcio Pacengo che si è svolto lo scorso 3 settembre per festeggiare il piccolo Lorenzo a due anni dal trapianto di midollo offerto dalla sorellina, sono stati comprati e consegnati all'ospedale giochi e marionette per intrattenere i piccoli pazienti. Con il contributo arrivato dalla Sagra della Sparasina di Pigozzo, l'associazione ha donato alla pediatria anche un dinamap pressorio Mindray, dispositivo medico che permette il controllo e il monitoraggio dei parametri vitali più importanti dei pazienti. Mentre la gastronomia veronese Scapin ha regalato 50 pasti alle famiglie dei bambini ricoverati in oncologia.

Inoltre tutti i bimbi nei reparti di oncoematologia pediatrica e pediatria, chirurgia, cardio chirurgia, neuropsichiatria, al pronto soccorso di Borgo Trento e nei reparti di pediatria di Legnago e di Villafranca hanno ricevuto un dono di Santa Lucia: una calza contenente un pupazzo e dei dolci, grazie al contributo raccolto durante l'evento del 3 settembre e alla donazione di 25 chili di cioccolatini fatta dalla Socado di Villafranca. Grazie alla donazione dell'azienda Tech.pa Spa di Villafontana di Bovolone, che sostiene costantemente le attività dell'associazione, sono stati acquistati pandori e panettoni per augurare buon Natale ai medici e al personale sanitario.

«È sempre una grande emozione - ha dichiarato Barbara Begnini, dell'associazione "Il sorriso arriva subito" - entrare in reparto per provare a portare un momento di spensieratezza, nei limiti del possibile, ai bambini che affrontano la malattia e ai loro genitori. Donare un sorriso è la missione che ha ispirato la nascita della nostra associazione e siamo felici di poterlo fare. Ringraziamo tutte le persone che ci sostengono, - ha concluso Barbara Begnini - le realtà che hanno creduto in questa iniziativa partecipando con generosità, nonché tutto il personale medico ospedaliero, quotidianamente impegnato nella cura dei piccoli pazienti, anche nei periodi di festa».