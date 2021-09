Donata alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli una doccia idro-molecolare: servirà per le persone prive di mobilità

Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 l’assistenza agli anziani nelle strutture residenziali e sul territorio si e? rivelato uno dei fronti piu? delicati per le condizioni di cronica fragilita? e vulnerabilita?. Per questo motivo, assume particolare rilievo la nuova opportunita? messa in campo grazie alla donazione di Linaus Srl, societa? veronese specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni innovative per l’igiene di persone prive di mobilita? spontanea o allettate.

Il dispositivo sanitario consente di realizzare una doccia direttamente a letto con meno di 500 ml di acqua, durante la quale non si generano dispersioni e ristagni di liquido sulla superficie del materasso. Lo spruzzo d’acqua erogato dal dispositivo e? localizzato e permette all’operatore di concentrarsi su aree corporee definite, evitando di interferire con lesioni o medicazioni presenti.

«Linaus Srl ha scelto di donare alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli un dispositivo sanitario della gamma SYREN® in ragione della specifica qualita? organizzativa della struttura e della mission che la contraddistingue, orientata al miglioramento continuo e all’innovazione delle prassi assistenziali», sottolineano Alberto Kinzer e Nicola Faccioni, rispettivamente di Linaus Srl e ABM Italia Healthcare Srl, azienda partner specializzata nella fornitura di materassi antidecubito e soluzioni per agevolare la gestione dei pazienti allettati.

«Le difficolta? dovute alla pandemia stanno proseguendo da ormai piu? di anno, imponendo nuove priorita? e una riorganizzazione delle modalita? di assistenza in struttura e sul territorio – afferma mons. Cristiano Falchetto, presidente della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus –. Questo gesto di solidarieta? ci consente di facilitare e supportare concretamente il personale socio-sanitario affinche? possa operare in modo efficace e sicuro anche sul territorio, mantenendo sempre viva e concreta l’attenzione ai bisogni della persona e, sulla base di questi, migliorare sempre di piu? i nostri servizi assistenziali».

Lo strumento trovera? applicazione nel servizio domiciliare rivolto alle persone che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza, non piu? in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno. Il servizio della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus e? attivo a Verona e in provincia con piu? di 320 utenti e 50.000 ore annue di assistenza erogate. Da novembre 2020, in relazione alla seconda ondata epidemiologica da Covid-19, e? stato avviato un progetto di assistenza domiciliare, in collaborazione con i comuni di San Giovanni Lupatoto e Verona, per sostenere i cittadini positivi in difficolta? a causa dell’emergenza, privi di una rete familiare o che improvvisamente si sono ritrovati da soli per la positivita? di altri congiunti.