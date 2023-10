Farmacisti tra i banchi di scuola raccontano le opportunità della loro professione

Si apre il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'università di Verona ed i farmacisti di Federfarma Verona presentano le opportunità della loro professione agli studenti prossimi alla maturità

Nei prossimi mesi, alcuni farmacisti veronesi incontreranno tra i banchi di scuola i ragazzi e le ragazze di diverse classi quarte e quinte di quattro istituti secondari di secondo grado. È il "Progetto Scuole" di Federfarma Verona, che la federazione locale dei farmacisti ha presentato con la Provincia di Verona.

I farmacisti racconteranno agli studenti gli aspetti peculiari del loro mestiere, come il rapporto e la relazione da costruire con il paziente, e le più recenti sfide delle farmacie moderne, dai servizi di telemedicina alle autoanalisi. L'obiettivo è illustrare agli studenti le caratteristiche e le opportunità di una professione che, negli ultimi anni, ha visto aumentare significativamente le offerte sul mercato del lavoro.

«Coinvolgere gli studenti nella prospettiva di diventare nuovi operatori sanitari è meritorio e darà senz'altro i suoi frutti - ha sottolineato Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona - È importante che i giovani tocchino con mano le professioni per potere effettuare scelte mirate e proficue per il proprio futuro».

«La farmacia è un polo sanitario sempre più moderno e sfaccettato, alla ricerca di giovani laureati in grado di gestire al meglio tutti i servizi digitalizzati - ha spiegato Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona - Le offerte di lavoro nelle nostre 258 farmacie disseminate in tutto il territorio provinciale non mancano anzi sono, in questo momento storico, particolarmente numerose».

«Sono tante le domande che ci pongono gli studenti durante gli incontri - ha dichiarato Claudia Sabini, coordinatrice del progetto e presidente del Comitato dei rurali - I giovani dimostrano interesse soprattutto verso le nuove competenze digitali del farmacista con particolare attenzione all’evoluzione della telemedicina. Non scordiamo però mai di sottolineare che questa professione fonda le sue basi sull’empatia verso il paziente e tutte le sue esigenze».

«Il nuovo corso di laurea promosso dall’Ordine porterà alla formazione di un maggior numero di farmacisti sul territorio provinciale - ha concluso Federico Realdon, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Verona - Poiché la laurea in farmacia è una laurea abilitante, sottolineo la fondamentale importanza del tirocinio all’interno delle farmacie territoriali che ringrazio per la preziosa disponibilità».