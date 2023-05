Sostegno economico per famiglie fragili: i requisiti richiesti per richiederlo

La Regione ha reso noto il programma di interventi a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto. Dal 1° maggio tutti gli aventi diritto potranno inviare al Comune di Verona la richiesta per l’assegnazione del contributo spettante.

A copertura dei bandi sono stati stanziati dalla Regione circa 550 mila euro in favore delle famiglie fragili. Per questa tipologia di intervento l’Isee del nucleo famigliare richiedente non deve superare i 20 mila euro.

Sono destinatarie del sostegno regionale quelle:

con figli minorenni rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, in situazione di difficoltà economica. È previsto un intervento di 1.000 euro per ciascun figlio minorenne;

monoparentali, con genitori separati o divorziati con figli fiscalmente a carico, è previsto un intervento economico di 1.000 euro per ciascun nucleo;

con parti trigemellari, e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Due tipologie di contributo: 900 euro per ogni parto trigemellare (i tre figli nati da tale evento devono essere minori); 125 euro per ciascun figlio minore per le famiglie numerose con 4 o più figli.

I requisiti per poter presentare domanda devono essere posseduti al momento della presentazione delle domande. L’elenco completo dei beneficiari verrà redatto dal Comune di Verona alla luce delle domande presentate e validate. Le somme verranno erogate fino ad esaurimento del fondo assegnato all’ambito territoriale sociale.

Le domande, con allegata la documentazione, vanno presentate entro le ore 24 del 15 giugno direttamente online per il proprio Comune di residenza, accedendo alla piattaforma online WelfareGOV collegandosi alla relativa pagina internet (LINK).

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere: allo sportello Integrato Informativo del Sociale (Numero verde 800085570); sul portale sociale della Regione (LINK); sul sito del Comune di Verona; nei Centri Sociali Territoriali.