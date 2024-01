Ex ospedale di Soave, 270 mila euro per i lavori: dalla demolizione sorgerà un parco

Il 2023 si è concluso con una bella notizia per il Comune di Soave. Sotto il proprio albero, infatti, l’Amministrazione comunale ha trovato un regalo molto importante e gradito: il 20 dicembre la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona ha deciso di destinare al borgo scaligero un contributo a fondo perduto di ben 270 mila euro, da destinare all’avvio dei lavori di recupero dell’area dell’ex ospedale di Soave, ceduto al Comune dall'Ulss 9 Scaligera.

Proprio grazie a questa erogazione, il Comune di Soave potrà dare il via alla demolizione dei fabbricati che ad oggi limitano il cono visivo della villa liberty, nucleo originario dell’istituto ospitaliero. Dopo l'abbattimento di questi stabili, si dovrebbe tornare ad apprezzare l’edificio nella sua interezza, attorno al quale sorgerà un parco urbano. Non si tratterà di un'area verde qualsiasi, sottolineano dall'Amministrazione, ma di un giardino della biodiversità dove saranno ospitati un frutteto "antico", recuperando alcune specie di alberi da frutto ormai scomparse nel territorio, ed un vigneto, anch’esso composto da varietà antiche ed in stato di progressivo abbandono.

Un "giardino della riscoperta" che avrà anche valore didattico, coinvolgendo le nuove generazioni, e che al contempo costituirà anche un polmone verde a servizio dei cittadini, proprio a ridosso del centro storico.

Un progetto del quale l’Amministrazione comunale, per bocca del sindaco Matteo Pressi, si dice soddisfatta: «Siamo contenti che la Fondazione, tra le tante proposte, abbia premiato la nostra. Il recupero di questa area di Soave per noi ha un valore cruciale. Il nuovo parco pubblico valorizzerà un bene culturale importante, come la villa liberty, oltre che l’ambiente e l’ecosistema. Inoltre, darà ordine e pulizia ad uno spazio sin qui degradato. Un progetto, quindi, che ci permette di conseguire tre risultati»