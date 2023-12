Fondazione Cariverona finanzia riforestazione in città e nuovo parco a Soave

Con oltre 3,4 milioni di euro, Fondazione Cariverona sosterrà 13 progetti che mirano a ripristinare la biodiversità, a salvaguardare gli ecosistemi e a sviluppare aree verdi. E tra le 13 iniziative, tre sono quelle che riguardano la provincia di Verona, con fondi per circa 800mila euro.

Secondo l’ultimo rapporto Censis, la paura principale degli italiani è rappresentata dal cambiamento climatico e dalle sue conseguenze. L’84% della popolazione ha infatti dichiarato di temere i disastri ambientali, una quota addirittura superiore a quella di chi si sente minacciato da una nuova crisi economica o dallo scoppio di una guerra.

Lo studio nota che, di fronte a questa situazione, si corre il rischio di chiudere gli occhi sulla realtà, cadendo nella paralisi. Ma invertire questa tendenza è possibile, a patto di prendere seriamente la crisi e di elaborare soluzioni concrete ai bisogni di territori feriti da un modello di sviluppo non più sostenibile. Ed è ciò che proveranno a fare i 13 progetti che Fondazione Cariverona ha deciso di supportare attraverso la prima edizione del bando Capitale naturale. Tre i progetti che saranno finanziati nel Veronese, sei nel Vicentino, due nell'Anconetano, uno nel Bellunese e uno nel Mantovano.

Il consiglio di amministrazione dell’ente ha recentemente deliberato 3,44 milioni di euro (con un incremento del 25% rispetto a quanto inizialmente previsto) per sostenere iniziative essenziali per il futuro dei territori. Queste azioni, innovative e tangibili, contribuiranno a combattere gli effetti del cambiamento climatico agendo, a livello locale, su tre ambiti: il contrasto alla perdita di biodiversità e la salvaguardia degli ecosistemi, lo sviluppo di nuove aree verdi nelle città e nei contesti periurbani, l’adozione di soluzioni basate sulla gestione e l'uso sostenibile della natura.

Ad accomunare le 13 proposte è la volontà di attivare processi dal basso che aiutino i territori non solo ad adattarsi alle conseguenze ormai inevitabili della crisi, ma anche a mitigarne le più gravi attraverso un miglior assorbimento dell'anidride carbonica.

Tante le azioni messe in campo per raggiungere gli obiettivi: si va dalla creazione di foreste urbane alla tutela della biodiversità negli ambienti umidi alpini, dalla gestione sostenibile degli ecosistemi fluviali al miglioramento della permeabilità dei suoli. I progetti sono chiamati a produrre risultati concreti, in grado di lasciare il segno anche nel medio-lungo periodo, che verranno seguiti attraverso un’attenta attività di monitoraggio.

Come richiesto dal bando, a presentare le iniziative sono state partnership composte da attori pubblici e privati non profit. Favorire la creazione di sinergie e alleanze strategiche è, infatti, una delle priorità trasversali della Fondazione. Nasce dalla consapevolezza che le sfide attuali sono troppo complesse per essere affrontate separatamente e solo la collaborazione tra i principali attori del territorio può portare ai risultati sperati.

Gli interventi, che dovranno concludersi nell’arco di tre anni, mirano a ripristinare il capitale naturale dando un nuovo volto ai territori. Dietro la crisi in atto, si nasconde infatti la preziosa opportunità di rendere città e province non solo resilienti al cambiamento ma anche più verdi e salubri, con una migliore qualità di vita. Il bando sostiene, quindi, una lotta per la bellezza che aiuta ad aprire gli occhi sulla realtà, a vincere le paure rilevate dal Censis e a passare all’azione.

Il primo dei progetti veronesi finanziati da Fondazione Cariverona con 270mila euro è dell'università di Verona, si intitola "èVRgreen" ed è un monitoraggio con implementazione dei servizi ecosistemici urbani nella città di Verona. L’obiettivo del progetto è fornire strumenti operativi di progettazione per interventi di forestazione razionale di Verona. Verranno implementate nuove infrastrutture verdi urbane per fornire i servizi ecosistemici necessari a mitigare i cambiamenti climatici e a rendere la città più resiliente, con ricadute positive sul territorio urbano e sui cittadini. La progettazione avverrà attraverso un approccio multidisciplinare e multi-attoriale, con il coinvolgimento di diversi stakeholders, incluse le associazioni dei cittadini che operano sul territorio. La metodologia adottata prevede un’ampia mappatura dello stato di fatto e l’adozione di vari indicatori e bioindicatori di misurazione di successo degli interventi.

Il secondo progetto, anch'esso finanziato con 270mila euro, è del Comune di Soave e punta a rigenerare e riqualificare l'area dell’ex ospedale. Il Comune di Soave prevede di effettuare la demolizione di quasi tutti gli edifici presenti durante il 2024 e di realizzare un parco urbano con aree verdi, orti sociali, un biolago e un frutteto con specie antiche.

Il terzo progetto veronese ha ottenuto 250mila euro è dell'associazione Verso Progetto. Si chiama Eco-street Valpolicella e prevede la sperimentazione di un intervento ad Arbizzano di Negrar con la realizzazione di un giardino della pioggia. L’iniziativa prevede la collaborazione tra progettisti architetti, urbanisti e forestali di Rete Verso con il supporto tecnico dell'università di Padova per la redazione di uno studio di fattibilità, la valutazione di servizi ecosistemici e il progetto definitivo degli interventi. Verranno condotte delle attività di sensibilizzazione e divulgazione con approfondimenti sui temi di adattamento ai cambiamenti climatici, con incontri per la comunità sulla cultura ambientale ed ecosistemica, laboratori per la scuola secondaria di primo grado del Comune, formazione per alcuni operatori agricoli delle cantine del territorio e per associazioni che si occupano della valorizzazione e manutenzione del verde pubblico.