Campo da gioco di EuroVolley in Arena donato in ricordo di Chiara Ugolini

Su quel campo ci hanno giocato Sylla, Antropova, Degradi e le altre pallavoliste azzurre che lo scorso Ferragosto hanno affrontato la Romania nella partita di esordio degli ultimi Europei di volley. Una partita storica perché giocata all'interno dell'Arena di Verona. E su quel campo continueranno a giocarci i pallavolisti e le pallavoliste che si affronteranno al palazzetto di Palazzolo di Sona. Una struttura che sabato prossimo, 25 novembre, sarà intitolata a Chiara Ugolini, le 27enne vittima del femminicidio avvenuto a Calmasino di Bardolino il 5 settembre 2021.

La donazione è stata ufficializzata venerdì scorso all'interno del gran galà organizzato alla Gran Guardia di Verona per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione della sfida tra Italia e Romania in Arena.

Più di 400 le persone riunite venerdì a Verona, tra autorità e rappresentanti di società e associazioni sportive veronesi. Tutti insieme hanno celebrato il grande evento di Ferragosto, con il presidente di FederVolley Giuseppe Manfredi, il vicepresidente Adriano Bilato ed il segretario generale Stefano Bellotti, oltre all’amministratore delegato di Fipav Servizi Vincenzo Parrinello e al presidente di Fipav Verona Stefano Bianchini.

Una festa che ha voluto però accendere anche i riflettori sulla Giornata contro la violenza sulle donne. Per questo, il tappeto da gioco utilizzato in Arena, sarà posato nel palazzetto di Palazzolo, che sarà intitolato a Chiara Ugolini, la giovane pallavolista e allenatrice uccisa due anni fa, ma che sarà ricordata proprio nel luogo dove giocava e si allenava.

E sempre in ricordo di Chiara Ugolini si terrà una serata divulgativa su temi come la violenza di genere e il femminicidio. L’appuntamento è promosso dall'ottava circoscrizione di Verona e si terrà venerdì 24 novembre alle 20.30 nella sala consiliare di Quinto, in Via Valpantena 40.

Verranno discussi i cambiamenti legislativi in Italia relativi alla violenza di genere. Inoltre, si metterà l'accento sulle tipologie di violenza di genere, sull'educazione al rispetto nelle relazioni tra pari, sul tema del consenso e sull'importanza dell'utilizzo del linguaggio per rispettare la parità di genere nell'informazione.

All’'incontro parteciperanno la dottoressa Laura Conti, psicologa che ha scritto una tesi sulla violenza di genere, e la professoressa Cristina Rolli, insegnante. Inoltre, amici e amiche di Chiara Ugolini condivideranno le loro esperienze personali e rifletteranno su cosa significhi perdere un'amica da un giorno all'altro a causa di un femminicidio.

«Questi incontri giocano un ruolo fondamentale nel ripristinare una narrazione rispettosa e adeguata della vicenda di Chiara Ugolini - ha dichiarato Claudia Annechini, presidente dell'ottava circoscrizione - Spesso, le tragedie possono essere trattate in modo sensazionalistico e sbilanciato. Questi incontri offrono una piattaforma di visibilità per gli amici di Chiara Ugolini, permettendo loro di trovare una voce propria e di condividere la storia di Chiara in modo dignitoso. Attraverso queste iniziative, gli amici di Chiara possono rendere omaggio alla sua memoria».

«Questi incontri non vogliono solo ricordare, ma anche dare speranza a tutte le donne che si riconoscono nelle dinamiche della violenza - ha aggiunto Laura Conti - Dalla violenza si può uscire, è una tappa fondamentale però riconoscersi dentro questo circolo violento».