A Legnago sono arrivati gli elefanti colorati

Per festeggiare in maniera particolare il Primo Premio nella categoria "Spettacolo dal vivo" del concorso nazionale Art Bonus 2023, l’International Salieri Circus Award ha deciso di portare a Legnago 18 delle coloratissime statue di elefante appartenenti alla Elephant Parade. Ogni elefante riporta una targhetta con i nomi dei propri sostenitori ed equivale ad un sostegno alla Elephant Parade, social enterprise che offre una fonte strutturale e costante di proventi da destinare alla protezione e alla conservazione degli elefanti nel proprio habitat, garantendo a questi animali la possibilità di lottare per il proprio spazio, la propria dignità e la propria sopravvivenza.

Le 18 statue, tra le quali una dipinta dal cantautore, polistrumentista e attore britannico Phil Collins, sono state installate il 15 settembre e rimarranno davanti al Teatro Salieri sino al 25 settembre, giornata nella quale si concluderà il Festival con l’Award Gala, il grande show finale al termine del quale verranno annunciati e consegnati i prestigiosi Salieri d’Oro, d’Argento e di Bronzo, premi che possono cambiare una carriera.

Un'installazione artistica unica al mondo

Ogni statua di elefante della Elephant Parade viene dipinta da un artista o da una celebrità e rappresenta un’opera d’arte unica. Le statue vengono esposte per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di salvaguardare gli elefanti asiatici come specie a rischio. Il progetto è stato ospitato nelle più importanti capitali internazionali come Londra, Singapore, Rio De Janeiro, Copenhagen, Tokyo, Las Vegas, Amsterdam e Hong Kong. Negli anni ha avuto il sostegno di numerosi artisti e brand tra i quali: Ricky Gervais, Katy Perry, Bryan Adams, Phil Collins, Ferrari, Tommy Hilfiger, Virgin Active e Hasbro.

L’associazione Elephant Parade è stata fondata nel 2006 da Mark e Mike Spits per salvare la vita dell’elefante Mosha, che aveva tragicamente perso una zampa a causa di una mina. Mosha è così diventata il primo elefante nel mondo ad utilizzare una protesi per camminare. L’ospedale “Friends of the Asian Elephant”, dove Mosha è tuttora ospitata, è stata la prima realtà a ricevere aiuti grazie a questa iniziativa, che ora sostiene oltre 10 progetti di protezione degli elefanti e del loro habitat in tutta l’Asia (India, Birmania, Tailandia, Cambogia, Indonesia, Malesia).

Circostanze Verticali

Sabato 16 settembre 2023, alle ore 16 presso il Centro Ambientale Archeologico - Museo Civico di Legnago, è stata inaugurata la mostra “Circostanze Verticali” ed è stata presentata ufficialmente la terza edizione dell’International Salieri Circus Award, in programma dal 21 al 25 settembre al Teatro Salieri. Il mondo del circo ha ispirato i diversi linguaggi dell’arte contemporanea: pittura, musica, letteratura, cinema, poesia e architettura. Da Lautrec a Picasso, da Fellini a Warlock, innumerevoli gli artisti ammaliati dal circo che hanno determinato le "Circostanze Verticali".

Questo allestimento intende raccontare "il circo nell’arte contemporanea" con una raccolta di testimonianze, sculture, opere fotografiche e opere pittoriche appositamente realizzate dagli allievi dell’Accademia d’Arte Cignaroli e Scuola Brenzoni di Pittura e Scultura di Verona. Opere molto belle, diverse delle quali ispirate alle precedenti edizioni del festival, che i presenti hanno notevolmente apprezzato. La mostra potrà essere visitata sino al 25 settembre con i seguenti orari: 10 - 12 e 15.30 - 19.

Il direttore artistico Antonio Giarola, il direttore generale Luciano Giarola ed il Sindaco Graziono Lorenzetti hanno presentato la terza edizione dell’International Salieri Circus Award, premiato mercoledì 13 settembre a Roma, presso la sede del ministero della cultura, come primo classificato al concorso nazionale Art Bonus 2023 nella categoria "Spettacolo dal vico". La terza edizione è in programma dal 21 al 25 settembre 2023, come sempre nella bellissima cornice del Teatro Salieri di Legnago, la città che ha dato i natali al noto compositore Antonio Salieri.

La musica viene eseguita dal vivo dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, protagonista di importanti progetti di rilevanza internazionale, spaziando dalla musica sinfonica al pop rock. L’orchestra accompagnerà le performance degli artisti in scena, rendendo così il circo un'esperienza artistica di alto livello emozionale. Sono oltre 100 gli artisti in scena tra circensi, danzatori e musicisti.