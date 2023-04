L’International Salieri Circus Award di Legnago ha vinto il premio del ministero della cultura italiano Art Bonus

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di Livorno e l’International Salieri Circus Award di Legnago (Vr) sono i progetti vincitori del concorso Art Bonus 2023. Il primo ha prevalso nella categoria “Beni e luoghi della Cultura” con 18.848 voti, il secondo nella categoria “Spettacolo dal vivo”, con 13.054 voti. Lo ha reso noto il ministero della cultura, evidenziando inoltre che i progetti ammessi erano 269, di questi 116 sono stati selezionati per la semifinale sul sito www.artbonus.gov.it mentre 12 hanno partecipato alla votazione finale su Facebook e Instagram di Art Bonus. Sono stati 55.570 i like raccolti dai progetti finalisti, mentre i voti per i protagonisti della semifinale, sul sito artbonus.gov.it, sono stati 167.033 con un totale, quindi, di 222.603 voti complessivamente ricevuti in questa VII edizione.

Il concorso Art Bonus è un’iniziativa del Ministero della cultura e di ALES, in collaborazione con Promo PA Fondazione, nata nel 2016 con l’intento di sensibilizzare i cittadini dei diversi territori a sostenere le istituzioni culturali e a diffondere la cultura della donazione a favore di progetti culturali. «La partecipazione e il coinvolgimento di tanti cittadini nel concorso Art Bonus - ha dichiarato il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano - sono una prova della valenza positiva che questa norma ha non solo per il sostegno dei beni e delle attività culturali, ma anche per la conoscenza del patrimonio culturale della nostra nazione. I due progetti vincitori dimostrano quanto sia importante l’integrazione con il territorio e la longevità di istituzioni capaci di evolversi nel tempo attraverso l’innovazione dell’offerta culturale».

Il Salieri Circus è un festival unico nel suo genere, che unisce il circo contemporaneo internazionale con la musica classica. Nell’inclusività di generi e di pubblico che caratterizza il Salieri Circus si può individuare la matrice della vittoria. Alla data del 30 marzo Art Bonus ha raccolto più di 785 milioni di erogazioni, con oltre 32.800 mecenati, 2.500 enti beneficiari e 5.900 interventi pubblicati. Si tratta di un risultato eccezionale che il direttore artistico Antonio Giarola ha commentato così: «Questo riconoscimento ci riempie di soddisfazione e ci fa sentire molto orgogliosi del nostro lavoro. Un successo ottenuto grazie ad una profonda alchimia che si è generata tra l'impegno del sindaco e dell'amministrazione comunale che hanno subito creduto in questo progetto, la qualità delle scelte artistiche, dell’organizzazione e la grande risonanza del progetto nell’ambito della comunità circense internazionale che ci ha sostenuto sin dal primo momento facendo proprio lo slogan Il "Circo è Arte. Facciamo vincere il circo!". Ma soprattutto a questo concorso va il merito di aver creato, attraverso il nostro Festival, un impatto molto positivo sulla città di Legnago, sul compositore Antonio Salieri e sul teatro a lui dedicato».

Proprio il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, a sua volta ha dichiarato: «Questo è un momento molto importante per tutta la nostra comunità legnaghese, poiché la vittoria dell’International Salieri Circus Award al concorso Art Bonus del mnistero della cultura, ci ha riuniti tutti per celebrare il successo del nostro progetto. Ringrazio tutti i cittadini che hanno votato e tutti i colleghi sindaci dei molti comuni della provincia di Verona che hanno attivamente partecipato alla votazione. Considerando il prestigio dei nostri "avversari", questo riconoscimento assume un valore straordinario. Abbiamo vinto contro realtà storiche come il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Testoni di Bologna, il Festival di Mantova. A loro tutto il nostro rispetto e tutta la nostra ammirazione per i traguardi ottenuti», ha concluso Graziano Lorenzetti.

La terza edizione dell’International Salieri Circus Award si svolgerà dal 21 al 25 settembre 2023, come sempre nella bellissima cornice del Teatro Salieri di Legnago, la città che ha dato i natali al noto compositore Antonio Salieri.