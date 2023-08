Al Pederzoli nuovo tipo di risonanza magnetica per la prevenzione dei tumori

Una tecnica sofisticata che rileva la presenza di neoplasie di piccole dimensioni e altre potenziali patologie. È la Diffusion Whole Body, una tipologia di risonanza magnetica che consente lo studio dell’intero corpo umano in modo non invasivo, ovvero senza l’iniezione di mezzo di contrasto e senza utilizzo radiazioni ionizzanti. La prima struttura sanitaria in Veneto a dotarsi di questa tecnologia innovativa è l'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda.

Dal prossimo 15 agosto, tramite il sistema "Prenoting", sarà possibile prenotare l'esame con la nuova tecnica, che garantisce ricostruzioni panoramiche e tridimensionali dell’organismo e risulta essere molto utile in termini di prevenzione.

La Diffusione Whole Body permette infatti di scoprire eventuali neoplasie allo stato iniziale, consentendo una diagnosi precoce che permette, anticipando lo sviluppo della malattia aggressiva, di intraprendere adeguate terapie.

L'esame dura circa 30 minuti e ad esso possono avere accesso persone sane che vogliono un esame di screening dell’intero corpo, oppure i pazienti con anamnesi neoplastica guariti e che vogliono effettuare controlli. L’indagine richiede, oltre ad apparecchiature all’avanguardia e software di rielaborazione delle immagini dedicati, professionisti di grande esperienza nella radiologia clinica oncologica per la refertazione, come Camillo Aliberti, direttore del dipartimento di diagnostica per immagini e radiologia interventistica del Pederzoli, che afferma: «La Diffusion Whole Body verrà utilizzata nell’ambito della prevenzione oncologica, sia in soggetti asintomatici per uno screening precoce».