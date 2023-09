Donato Cafagna va a Torino, il nuovo prefetto di Verona è Demetrio Martino

Ancora una decina di giorni come prefetto di Verona, poi da ottobre Donato Cafagna andrà a dirigere la prefettura di un'altra grande città del Nord Italia: Torino. Il prefetto del capoluogo piemontese Raffaele Ruberto è andato in pensione e il suo posto sarà preso da Cafagna, che quindi terminerà a breve il suo lavoro in terra scaligera cominciato nel marzo del 2019. E la prefettura di Verona dal mese prossimo sarà retta da Demetrio Martino, attuale prefetto di Taranto.

Tra qualche settimana, la provincia di Verona avrà dunque un nuovo prefetto. Cafagna ha già ricevuto il benvenuto del sindaco di Torino Stefano Lo Russo. «In piena continuità con il lavoro di questi anni, offriremo fin da subito al dottor Cafagna la piena disponibilità e la totale collaborazione di tutta la struttura amministrativa, per proseguire il lavoro quotidiano e condiviso al servizio della comunità torinese», sono le parole del primo cittadino riportate da TorinoToday.

Il lavoro di Cafagna dal Palazzo del Governo di Piazza dei Signori sarà proseguito da Demetrio Martino. Nato a Reggio Calabria il 19 novembre 1960, Martino è entrato in amministrazione nel 1988 ed ha ricoperto vari incarichi nella prefettura della sua città, dove è rimasto in servizio fino ai primi mesi del 2011. Promosso a viceprefetto, dal marzo 2011 all'agosto 2013 è stato capo di gabinetto alla prefettura di Cosenza. E successivamente ha ricoperto lo stesso ruolo nelle prefetture di Reggio Calabria e Napoli. La prima nomina ha prefetto è arrivata nel 2019 quando è stato destinato a Matera. Dal 7 gennaio 2020 è diventato prefetto della provincia di Taranto, incarico che ora dovrà lasciare in seguito alla nomina di prefetto di Verona.