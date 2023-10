In otto mesi quasi due milioni di passeggeri hanno navigato sul Lago di Garda

Una stagione da record, con un traffico passeggeri che al 31 agosto segna già un +7,5% rispetto all’analogo periodo 2022. Un dato che si prevede possa raggiungere il segno positivo a due cifre entro la fine dell'anno. Questi i primi risultati della stagione 2023 presentati dal gestore governativo Donato Liguori e dal direttore di esercizio navigazione Lago di Garda Giuseppe Mafale.

«A far data dal mio insediamento nel marzo 2022 - ha commentato Liguori - abbiamo lavorato con l’obiettivo di proseguire ad offrire un servizio di trasporto efficace ed efficiente che rispondesse fattivamente alle esigenze del territorio in termini di periodicità e frequenza dei servizi, capillarità e qualità. Siamo molto soddisfatti poiché i dati ci stanno restituendo una conferma dell’efficacia dell’azione intrapresa. I numeri sono in crescita anche per quanto riguarda le biciclette, con un incremento addirittura del 49% dal 2019».

«Numeri incoraggianti, raggiunti anche grazie all’impegno del ministro Matteo Salvini che ha lavorato per consentire il riutilizzo dei fondi di esercizio 2022 e che mostrano come la messa a valore del servizio di trasporto possa produrre risultati importanti», ha commentato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, che ha altresì proseguito lanciando la richiesta a Navigazione Lago di Garda di dare un segnale concreto per contribuire al processo di destagionalizzazione turistica attraverso il posticipo del termine dell’orario autunnale alla prima decade di novembre e l’anticipo del riavvio dei servizi già dagli inizi di marzo. «Il Governo - ha poi concluso Morelli – ha intenzione di avviare un’estensione dell’offerta di servizi di trasporto che possa raggiungere i territori interni e limitrofi alle sponde lacustri mediante forme di trasporto differenti».