Lieve calo dei ricoveri per Covid-19 nel Veronese e 33 nuovi casi

L'aggiornamento delle ore 8 di Azienda Zero segnala 33 nuovi casi di Covid-19 dalle 17 di domenica sera, mentre nessun decesso si sarebbe verificato. Stando a questi dati, il numero complessivo di casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria nell'area scaligera è ora di 9088, di cui 2746 attualmente positivi, 5713 negativizzati virologici e 629 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non.

Prendendo in considerazione tutto il Veneto, nella medesima fascia oraria sono 665 i nuovi casi segnalati per un totale di 45466. Di questi 18047 sono tuttora affetti dal virus, mentre 25087 sono i negativizzati e 2332 i deceduti, uno in più del precedente aggiornamento.

OSPEDALI - Nessuna particolare variazione è stata registrata per quanto riguarda la situazione dei ricoveri negli ospedali del Veneto, che continua ad essere sotto controllo. Sono 695 ora (+2 rispetto al precedente dato), le persone presenti nelle varie aree non critiche della regione, 612 delle quali ancora positive, e 81 (-1) quelle che si trovano in terapia intensiva, tra cui 5 negativizzate.

Guardando nello specifico all'area veronese, sono 138 (-6) i pazienti positivi ricoverati negli ospedali, 20 (dato stabile) dei quali in terapia intensiva: 19 a Borgo Roma; 44 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva); 20 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva); 36 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva); 12 a Negrar e 7 a Peschiera del Garda.

ISOLAMENTI - In calo le persone costrette alla quarantena. In tutto il Veneto sono ora 13692 le persone in isolamento, di cui 5912 positive e 2519 con sintomi all'ultimo contatto nel telefonico.

A Verona e provincia il dato ora è di 2848: 1357 gli individui ancora affetti dal virus e 603 sintomatici.





Scarica il report delle ore 8 del 26 ottobre

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scarica il report isolamenti del 26 ottobre

Gallery