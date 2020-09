Ulss 9 Scaligera e Covid-19: origine e zona degli ultimi 39 casi registrati

Tra le 8 di giovedì e le 8 di venerdì, sono 39 i nuovi casi di Covid-19 registrati dall'Ulss 9 Scaligera nel giro di 24 ore, di cui almeno 9 sintomatici. Tra questi non figurano ripositivizzati, così come fortunatamente non sono stati segnalati decessi. Fino alle ore 18 di venerdì 25, erano 2128 le persone in isolamento secondo l'azienda sanitaria.

Questi i dati dei nuovi casi.

