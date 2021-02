Covid-19. Scende a 16 il numero di pazienti positivi in terapia intensiva nel Veronese

Un nuovo calo di ricoveri e individui affetti dal virus in Veneto emerge dall'aggiornamento delle ore 17 del 16 febbraio, che conta anche altri 168 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 68 decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in regione sono stati contati dunque 322522 casi di Covid-19, 23487 (-766) dei quali attualmente positivi e 289416 (+866) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9619.

Sono 22 i casi registrati in provincia di Verona per un totale di 62105, di cui: 2158 (-99) tuttora affetti dal virus, 57681 (+107) negativizzati e 2266 deceduti, 14 in più del bollettino delle ore 8 di martedì.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1356 (-26) persone nelle varie aree non critiche, 883 delle quali ancora positive, e 134 (-2) in terapia intensiva, di cui 37 ora negativizzate.

Considerando le sole strutture presenti sul territorio scaligero, si contano 150 (+2) pazienti positivi in area non critica e 16 (-5) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 19 a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 37 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva), 9 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 10 a San Bonifacio, 70 a Villafranca di Verona (di cui 5 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 6 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva), 12 a Peschiera del Garda e 3 al Centro Riabilitativo Veronese srl.

Scarica il report delle ore 17 del 16 febbraio di Azienda Zero

