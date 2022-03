Covid-19 in Veneto: lieve rialzo dei positivi e 47 pazienti in meno in ospedale

La discesa del numero di individui contagiati dal Covid-19 in Veneto si è momentanemanete stabilizzata, accusando anche un lieve rialzo, mentre la pressione sugli ospedali ha subito un nuovo calo. Il presidente regionale Luca Zaia, nel corso del suo punto stampa, ha specificato che il tasso di occupazione delle aree non critiche è ora dell'8% e quello delle terapie intensive del 4% (quest'ultime contano anche 319 pazienti, oltre a quelli Covid), mentre l'indice Rt è di 0,90 e l'incidenza di 537,6 casi positivi a settimana su 100mila abitanti.

Il bollettino del 10 marzo di Azienda Zero, tra le ore 8 di mercoledì e le ore 8 di giovedì, conta altri 4613 tamponi positivi al Sars-Cov-2 (il 6,6% del totale di quelli eseguiti nelle 24 ore) e 7 decessi, 5 dei quali segnalati nel Veronese.

Da quando l'emergenza sanitaria ha preso il via, in regione sono stati registrati complessivamente 1367495 casi di Covid-19, 49924 (+790) dei quali attualmente positivi e 1303627 (+3816) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13944 (+7).

Sono 656 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 258852, di cui: 6785 (+38) tuttora affetti dal coronavirus, 249068 (+613) negativizzati e 2999 (+5) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 833 (-51) persone in area non critica, 446 delle quali ancora positive, e 71 (+4) in terapia intensiva, di cui 33 ora negativizzate.

Guardando solo all'area scaligera si contano 88 (-7) pazienti positivi in area non critica e 10 (+2) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 14 pazienti a Borgo Roma, 28 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 16 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 3 a San Bonifacio, 4 a Villafranca, 2 a Marzana, 14 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 8 a Negrar, 6 a Peschiera del Garda e 2 al Centro Riabilitativo Veronese.

Scarica il report di Azienda Zero del 10 marzo

Vaccinazioni

La campagna anti Covid ha raggiunto i 10870738 vaccini somministrati in Veneto, dopo i 3340 del 9 marzo. Secondo i dati della Regione, di quelli inoculati mercoledì, 125 si sono rivelate essere prime dosi e 400 hanno permesso di completare il ciclo, mentre 2815 sono gli addizionali o booster, ovvero le terze dosi.

In regione finora è stato utilizzato l'89,3% delle forniture, per vaccinare con almeno una dose l'82,6% (4007467) della popolazione complessiva, con il richiamo l'81,6% (4008825) e con la terza il 64,7% (3139189).

Nell'area di competenza dell'Ulss 9 Scaligera, risulta che l'80,8% della popolazione ha completato il ciclo e il 63% ha ricevuto anche l'addizionale.

Mercoledì in provincia di Verona sono stati somministrati 997 vaccini tra Ulss 9 e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 2048917.