Covid-19 in Veneto, meno di 50 mila positivi accertati e 68 pazienti in terapia intensiva

Rispetto a quanto riportato alla Vigilia di Natale, non ci sarebbero state particolari variazioni in merito alla diffusione del Covid-19 in Veneto: il numero dei positivi accertarti risulta essere lievemente calato rispetto ai dati di 48 ore, così come il numero complessivo dei ricoveri ospedalieri.

Il bollettino del 26 dicembre di Azienda Zero, tra le ore 8 di domenica e le ore 8 di lunedì, conta altri 544 tamponi positivi. Da Sabato sono stati annoverati 20 decessi, di cui 4 segnalati nel Veronese.

Complessivamente, da quando è scattata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 2631352 casi di Covid-19, 49649 dei quali attualmente positivi e 2565439 negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 16264.

Sono 87 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 464103, di cui: 4329 tuttora affetti dal coronavirus, 456431 negativizzati e 3343 deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1547 persone in area non critica, 853 delle quali ancora positive, e 68 in terapia intensiva, di cui 27 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solamente le strutture scaligere, si contano 150 pazienti positivi in area non critica e 11 in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 26 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 60 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 30 a Legnago, 20 a San Bonifacio, 6 a Villafranca, 7 a Bussolengo, 4 a Bovolone, 2 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 5 a Peschiera.

Scarica l'aggiornamento del 26 dicembre di Azienda Zero