Covid-19 in Veneto, lieve risalita dei ricoveri. L'aumento dei negativizzati limita quello dei positivi

Nessun decesso e altri 564 tamponi positivi al Sars-CoV-2 sono stati registrati da giovedì in Veneto, secondo l'aggiornamento del 6 agosto di Azienda Zero, che mostra una lieve risalita dei ricoveri ospedalieri, mentre continua ad essere alto il numero dei negativizzati che limita dunque la crescita degli individui ora contagiosi. Nelle 24 ore in questione, sono stati eseguiti 14533 test molecolari e 32444 antigenici.

In regione dunque, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati rilevati complessivamente 440420 casi di Covid-19, 13386 (+83) dei quali attualmente positivi e 415389 (+481) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11645.

Il dato più alto è ancora una volta quello registrato in provincia di Verona, con 145 nuovi casi che hanno portato il totale a 86921, di cui: 3213 (+4) tuttora affetti dal coronavirus, 81074 (+140) negativizzati e 2634 (+1 causa ricalcolo) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 175 (+7) persone in area non critica, 142 delle quali attualmente positive, e 20 (+2) in terapia intensiva, di cui 2 ora negativizzate.

Guardando solo all'area scaligera si contano 45 (+6) pazienti positivi in area non critica e 6 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 18 all'ospedale di Borgo Roma, 5 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 10 a Legnago, 1 a Villafranca in terapia intensiva, 16 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

Scarica il report del 6 agosto di Azienda Zero