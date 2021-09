Campagna vaccinale anti-Covid, 2.661 terze dosi somministrate in Veneto

Novità nel bollettino sulla campagna vaccinale anti-Covid del Veneto. Nel report diffuso oggi, 23 settembre, e aggiornato alle ultime dosi somministrate ieri, è apparsa una nuova tabella con le informazioni sulle dosi aggiuntive (chiamate anche booster o terze dosi) inoculate finora in tutta la regione. Da oggi in poi, dunque, possiamo sapere quante terze dosi vengono distribuite ogni giorno in tutta la regione. Ad esempio, ieri le dosi somministrate in tutta la giornata sono state 16.149, di cui 6.587 prime dosi, 9.026 seconde dosi e 536 terze dosi. In totale, nei centri vaccinali veneti sono state somministrate 6.749.983 dosi di vaccini anti-Covid e fra queste 2.661 erano terze dosi.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO - AGGIORNATO AL 22 SETTEMBRE 2021

Per quel che riguarda la popolazione residente in Veneto, sono 3.523.354 i cittadini con almeno una dose di vaccino (72,6% della popolazione totale), sono 3.339.921 i cittadini completamente vaccinati (68,8% della popolazione totale) e sono 2.612 i cittadini che hanno ricevuto anche una terza dose.

In provincia di Verona, ieri sono state 3.816 le dosi somministrate da Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona. Insieme, le due aziende sanitarie hanno fino a ieri inoculato 1.265.530 vaccini.