G7 a Verona, contro-manifestazioni in piazza e incontro della Cgil in fiera

Da domani, 13 marzo, a venerdì, Verona ospita le riunioni dei ministri dell’industria e dello spazio dei sette maggiori paesi industrializzati. Il ministro italiano Adolfo Urso si confronterà con i colleghi di Germania, Francia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Giappone in un vertice a cui la città si sta già preparando, lasciando anche spazio ai contestatori.

Già oggi sono cominciati i primi provvedimenti per gestire la sicurezza durante i giorni del meeting. La questura ha diviso la città in tre aree per concentrare le attenzioni nelle aree più a rischio ed evitare così incidenti. E per le stesse ragioni, il Comune di Verona ha modificato la viabilità.

Ma la massima allerta per i giorni del G7 a Verona non toglierà libertà di manifestazione a chi propone argomenti alternativi a quelli che saranno affrontati dai ministri. La Cgil, ad esempio, ha organizzato un'iniziativa dal titolo "Politiche industriali nelle due grandi transizioni - per lo sviluppo e la buona occupazione" nata proprio in contrapposizione al G7. L'evento si terrà domani dalle 9.30 nell'Auditorium Verdi della fiera scaligera. «Insieme alla Cgil Nazionale, abbiamo organizzato quest’incontro perché riteniamo necessaria un’altra narrazione sulle politiche industriali, assenti in Italia da almeno trent’anni - ha spiegato Tiziana Basso, segretaria generale Cgil Veneto - Alla luce delle grandi transizioni che stiamo vivendo, le politiche industriali sono ancora più fondamentali. Nella nostra regione ci sono segnali di preoccupazione per quanto riguarda l’occupazione nei settori maggiormente coinvolti nella transizione come il termomeccanico, l’automotive e l’elettrico. Pensiamo che solo investendo nel manifatturiero e mettendo al centro la buona occupazione si possa attuare uno sviluppo equo e responsabile. E questo si può attuare anche a partire dalla Regione Veneto, che con i fondi europei può sostenere la produzione, la transizione e la riqualificazione di lavoratrici e lavoratori».

«I processi di transizione tecnologia e di transizione ambientale stanno già avendo impatto su alcuni dei principali settori trainanti della nostra industria locale, come testimoniato anche dalla crescita della cassa integrazione a dicembre e a gennaio - ha aggiunto Francesca Tornieri, segretaria generale Cgil Verona - Il nostro deve essere un richiamo ad una visione strategica e d'insieme, in contrapposizione al volersi affidare esclusivamente al mercato per quanto riguarda le scelte di politica economica, industriale e sociale».

Manifestazione in piazza, invece, Verona per la Libertà. L'appuntamento è per giovedì alle 17 in Piazza Pradaval per chi vuole «contestare le politiche europeiste e l'obbedienza alle direttive che arrivano da Oltreoceano portate avanti da questo governo, in perfetta continuità con i precedenti», hanno spiegato Francesca Menin e Maurizio Cutolo.

E manifestazione in piazza anche per Rifondazione Comunista sempre in programma giovedì, alle 14, in Piazza Cittadella.