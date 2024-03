Consiglio di Stato boccia il trasferimento, farmacia rurale resta a Pellegrina

Anche il Consiglio di Stato ha confermato il divieto al trasferimento della farmacia rurale di Pellegrina, a Isola della Scala. I giudici amministrativi hanno respinto l'appello presentato del titolare dell’esercizio contro la sentenza del Tar veneto. Sentenza che aveva accertato la correttezza del provvedimento con cui il Comune negava lo spostamento della farmacia Silvi in località Ca' Magre.

Per il Consiglio di Stato, il Comune di Isola della Scala ha «correttamente motivato le ragioni che ostano al trasferimento» tra cui «la considerazione che la farmacia in questione serve circa 1.000 abitanti che”, a differenza di quelli di Ca' Magre, “risiedono in un'area distante circa cinque chilometri dal centro del comune». Ed è stato inoltre chiarito che «la libertà di trasferimento del farmacista all’interno della zona di competenza non è incondizionata, essendo il trasferimento soggetto ad autorizzazione dell’autorità competente, la quale deve verificare, fra l’altro, che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». Considerazioni che «valgono a maggior ragione per i trasferimenti delle farmacie rurali, che sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescinde dall’ordinario criterio della popolazione».

«Questa sentenza mette finalmente la parola fine a una vicenda che rischiava di penalizzare un’intera area di Isola della Scala - ha commentato l'assessore Gian Luca Mirandola - Spostare la farmacia avrebbe significato costringere centinaia di abitanti, e tra questi diversi anziani, a percorrere alcuni chilometri per un servizio fondamentale».