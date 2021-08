Sei Comuni della Provincia di Verona senza casi accertati di Covid-19

Arrivati a lunedì 9 agosto, risultano essere 6 ora i Comuni della provincia di Verona attualmente privi di casi di individui positivi al Covid-19. Si tratta di Erbezzo, Malcesine, Salizzole, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo e San Zeno di Montagna, anche se in quest'ultimi due una persona risulta essere in isolamento per "contatto stretto". Ciò emerge dal report dell'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni, nelle cui note viene spiegato che «sono incluse nel report tutte le persone in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"; sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo; sono infine incluse le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica). I casi con tampone rapido positivo correttamente registrato negli applicativi regionali, compaiono nel report. Non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

Complessivamente in provincia di Verona sono stati riscontrati 3176 casi, se vengono compresi gli isolamenti, di cui 2125 positivi.

Nel Comune di Verona gli individui affetti dal coronavirus risultano essere ora 527, con un rapporto di 2,04 ogni mille. L'incidenza più alta resta quella di Ferrara di Monte Baldo, dove il basso numero di abitanti ha portato il rapporto a 7,97 con soli 2 casi. Rapporto di casi ogni mille abitanti superiore a 7 anche a Cavaion, dove le positivià risultano essere 43.

Tra i territori maggiormente abitati, Villafranca di Verona registra 92 casi (di cui 58 accertati come positivi), San Giovanni Lupatoto 93 (di cui 67 positivi), San Bonifacio 81 (di cui 52 positivi), Legnago 85 (di cui 64 positivi) e Bussolengo 81 (di cui 63 positivi).

Scarica il pdf con le tabelle