Commemorazione dei defunti: a Verona doppia cerimonia per i caduti di guerra

Si è svolta giovedì 2 novembre a Verona la Commemorazione dei defunti. Ieri mattina si è tenuta infatti una doppia cerimonia per ricordare, in particolare, i caduti in guerra. Una al sacrario militare del Cimitero Monumentale e l’altra al Cimitero Austroungarico. Per l’amministrazione comunale ha partecipato agli appuntamenti il sindaco Damiano Tommasi.

Entrambe le cerimonie sono state organizzate dal Comfoter di supporto dell’esercito, in collaborazione con il Comune e la prefettura. Erano presenti il prefetto Demetrio Martino, il comandante delle Forze operative terrestri di supporto generale di corpo d’armata Massimo Scala, il vicepresidente della Provincia Luca Trentini, il console d’Ungheria Lajos Pinter, oltre ai rappresentanti di tutte le forze armate e dei corpi armati dello Stato, del corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa e delle Associazioni combattentistiche e d'arma.

I momenti di preghiera prima nella chiesa del Santissimo Redentore al Cimitero monumentale e poi ai Cimitero austroungarico sono stati officiati dal vescovo Mons. Domenico Pompili.