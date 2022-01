Code e lunghe attese per un test Covid, Bigon: «Inaccettabile, servono punti tampone riservati agli studenti»

Bigon (PD): “Nel Veronese ancora code infinite, con bambini in attesa per ore: indispensabili punti tampone riservati agli studenti”

«Non è accettabile che bambini piccoli siano in coda per ore anche in tarda serata per avere il "lasciapassare" e tornare a scuola. Sono indispensabili dei punti tampone riservati agli studenti, è incomprensibile l’ostinazione della Regione di non voler effettuare questi test direttamente negli istituti». A protestare è Anna Maria Bigon, vicepresidente della commissione Sanità a Palazzo Ferro Fini, sottolineando in particolare le difficoltà nel territorio dell’Ulss 9 Scaligera.

«Le situazioni più critiche, almeno a giudicare dalle segnalazioni, - prosegue la consigliera regionale dem Anna Maria Bigon - riguardano il centro di via Pasteur a Verona e quello di Legnago, con assembramenti fuori al freddo, nonostante la temperatura serale vicina allo zero. Con l’incremento dei positivi, il numero dei tamponi è destinato ad aumentare ulteriormente e devono essere trovate alternative».

Favorevole all'accordo coi privati, la consigliera dem commennta così la recente iniziativa regionale: «Bene le convenzioni con il privato convenzionato decise dalla Regione, peccato invece che a livello nazionale sia stata bocciata la possibilità di fare i test anche nelle parafarmacie per l’opposizione del centrodestra. Restiamo però convinti della necessità di una corsia "esclusiva" per gli studenti per ridurre quarantene e ricorso alla didattica a distanza: quale luogo migliore delle scuole?», chiede retoricamente in conclusione la vicepresidente della commissione Sanità a Palazzo Ferro Fini.