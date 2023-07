Nuova ciclabile Biffis-Camuzzoni: alla Baita degli Alpini l'assemblea pubblica per spiegare il progetto

Come ricordato in una nota dal Comune di Verona, da alcune settimane sono partiti i lavori per la nuova pista ciclabile di collegamento fra le piste dei canali Biffis e Camuzzoni. Per informare la cittadinanza sulle fasi del progetto, i tempi di realizzazione e sulle ricadute nel territorio della Circoscrizione 3^, nella serata di mercoledì 26 luglio, alle ore 19, nella Baita degli Alpini di via Caprioli 7/H al Chievo, si terrà un’assemblea pubblica aperta a tutti.

Interverranno gli assessori alla mobilità Tommaso Ferrari e alle strade Federico Benini, il presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri ed alcuni tecnici comunali che seguono il progetto. Saranno presenti anche alcuni referenti di Fiab Verona primi sostenitori di questa importante infrastruttura per il territorio veronese.

Il progetto, secono quanto evidenziato nella nota di Palazzo Barbieri, è stato finanziato dalla Regione Veneto e dal Comune di Verona e permetterà, una volta concluso, un «collegamento più efficiente e sicuro per i ciclisti che vorranno spostarsi all’interno della città, ma anche per i turisti provenienti dal lago».

Il primo lotto dei lavori, come già annunciato, sta riguardando il tratto che unirà l'attuale pista che sfocia su via Turbina fino all'incrocio di via Bionde con via Barucchi. Per consentire gli interventi in queste settimane sono state necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità che cesseranno con il termine dei lavori previsto entro l’inizio delle scuole.