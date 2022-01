A Colognola ai Colli attivato centro tamponi per residenti e studenti

Da domani, 1 febbraio, per i suoi cittadini, il Comune di Colognola ai Colli apre un centro tamponi. Al suo interno saranno eseguiti test che certificano la negatività o la positività al coronavirus. E già da oggi è possibile pronatore il test da qui.

Il servizio è stato attivato grazie ad un accordo trovato tra Comune di Colognola ai Colli, Croce Verde e Ulss 9 Scaligera. I tamponi saranno eseguiti in località Monte, nella Sala Civica "Mario Peruzzi", nelle giornate di martedì e giovedì. L'orario è dalle 14 alle 18. In particolare dalle 14 alle 16 sarà data priorità alla popolazione residente, mentre dalle 16 alle 18 ci si concentrerà sulla popolazione scolastica che necessità del test. Per accedere al punto tamponi si dovrà avere la prescrizione medica o, nel caso degli studenti, si dovrà avere la comunicazione da parte della struttura scolastica o del Sisp.

«L'amministrazione ringrazia tutti gli infermieri che hanno accettato di prestare servizio come volontari e l'associazione Carabinieri in congedo per il supporto che offriranno a questa iniziativa», ha commentato il Comune di Colognola ai Colli su Facebook.