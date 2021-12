Ulss 9 Scaligera, centri tampone potenziati: ecco i nuovi orari

Vista la situazione emergenziale in atto e l'elevato numero di richieste (nella sola giornata del 27 dicembre 2021 sono stati refertati 26.553 tamponi, fra antigenici e molecolari), l’azienda Ulss 9 Scaligera ha deciso di potenziare i centri tampone, allargando le fasce orarie e fornendo il servizio di test anche durante le feste. In particolare, l’1 gennaio 2022 resteranno aperti i punti tampone di Verona (in via Pasteur), Bussolengo, Legnago, Marzana, Raldon-San Giovanni Lupatoto e Cologna Veneta.

Qui sotto, lo schema completo con gli orari, le modalità di accesso e i giorni d’apertura. Le altre indicazioni per i singoli centri sono consultabili a questo link del sito Aulss9.veneto.it.