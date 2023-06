Per la cena di gala del progetto solidale "Casa di Deborah" la firma di chef Giancarlo Perbellini

Lunedì 19 giugno Giancarlo Perbellini aprirà le porte della sua Locanda sulle colline di Garda a una serata speciale dedicata al sostegno di "Casa di Deborah", centro di aggregazione intergenerazionale per adolescenti in difficoltà, nato a Verona nel 2018. Il cuoco veronese, che da anni supporta come testimonial questo importante progetto di welfare generativo promosso dall’Associazione Famiglie per la Famiglia Onlus, firmerà il menù dell’esclusiva cena di gala, deliziando gli ospiti con le sue creazioni. Le prenotazioni sono già sold-out.

«Ancora una volta abbiamo al nostro fianco lo chef Giancarlo Perbellini, che mette a disposizione della nostra Associazione tutta la sua grande arte in questa occasione speciale. - afferma Giuseppina Vellone, fondatrice dell’Associazione Famiglie per la Famiglia Onlus - Questa cena ha il significato di una raccolta fondi. Quest’anno ci saranno per noi dei passaggi straordinari che fanno seguito anche all’accreditamento, da parte del Comune di Verona, di "Casa di Deborah" come comunità educativa diurna per minori e adolescenti. Ringraziamo quanti hanno aderito all’iniziativa, che speriamo di poter ripetere, perché grazie alla generosa adesione abbiamo raggiunto sin da subito il tutto esaurito».

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’intero ricavato dell’evento contribuirà al finanziamento delle attività di accoglienza e assistenza promosse dalla Onlus veronese, che opera con l’obiettivo di prevenire e intercettare i bisogni dei giovani trasformandoli in ricchezze, stimolando occasioni di incontro tra studenti, volontari, adulti e tutti coloro che sono desiderosi di collaborare alla creazione della normale quotidianità di una famiglia.

Il menù della serata: