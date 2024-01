Lions Club Verona Europa dona due carrozzine basculanti per gli anziani della Pia Opera Ciccarelli

La sensibilità e la disponibilità del Lions Club Verona Europa si è manifestata ancora una volta con un gesto a favore delle persone fragili. Pochi giorni fa, i Lions hanno voluto contribuire in modo importante ai servizi per gli anziani non autosufficienti, sostenendo l’acquisto di due seggioloni polifunzionali, carrozzine basculanti utili alle persone con ridotta capacità motoria, per un valore complessivo di circa 2 mila euro. La possibilità delle regolazioni è tale da rendere questi ausili molto adattabili alla singola persona e assicurare sempre il massimo comfort.

Il Lions Club Verona Europa è stato fondato nel 1991 e in questi anni ha promosso numerose iniziative per migliorare le condizioni di vita delle persone. In particolare, l’associazione è impegnata a combattere le principali cause di cecità prevenibile e reversibile, e assistere i non vedenti e gli ipovedenti, oltre a sostenere altre azioni di carattere sociale.

«Dove c’è bisogno, lì c’è un Lions. Il nostro motto è “We serve” e i Lions traducono queste parole in azione ogni giorno. Siamo uomini e donne premurosi che uniti insieme fanno la differenza nelle comunità – riferisce Claudio Pigarelli –. Per la nostra associazione questo gesto rappresenta l’ultimo service del 2023».

Il materiale è stato consegnato mercoledì 3 gennaio presso la residenza Villa San Giacomo di Bosco Chiesanuova e per i Lions era presente Claudio Pigarelli. Hanno accolto la donazione Monica Beccherle e Patrizia Gaspari, coordinatrici della struttura, e Lorenza Pezzo, educatrice.

«Non possiamo che essere grati a Claudio Pigarelli e al Lions Club Verona Europa per questa donazione – racconta monsignor Cristiano Falchetto, presidente della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus –. Quando gesti come questo arrivano da un familiare, ci riempiono ancora di più di orgoglio, perché sono un’attestazione di stima rispetto al lavoro quotidiano e un segno di sensibilità della comunità per le persone anziane».

Le carrozzine polifunzionali sono state già assegnate a due signore, assistite in struttura, che hanno potuto trarre notevoli benefici a livello fisico. Infatti, la posizione del corpo può essere variata più volte nel corso della giornata, garantendo lo scarico dei punti di pressione a livello del bacino e prevenendo quindi la comparsa di arrossamenti e conseguenti lesioni da pressione.