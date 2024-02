Carnevale a Verona, la sfilata dei carri del Venardì Gnocolar si recupera a fine aprile

Fumata bianca mercoledì a Palazzo Barbieri: nel fine settimana fra il 26 e il 28 aprile i carri del Carnevale torneranno a sfilare a Verona. A strettissimo giro di posta sarà comunicata la data precisa, spiegano da Palazzo Barbieri.

La nuova soluzione per la 494a edizione del Bacanal del Gnoco, saltata lo scorso 9 febbraio a causa della pioggia, è stata condivisa nel tardo pomeriggio del 21 febbraio. La decisione, che arriva in risposta sia alle richieste di cittadine e cittadini, sia degli stessi rappresentanti dei comitati interessati, è stata raggiunta in occasione di uno speciale incontro convocato a Palazzo Barbieri dall’Amministrazione e a cui hanno preso parte tutti i comitati carnevaleschi cittadini e della Provincia.

All’incontro, oltre al sindaco Damiano Tommasi, la vicesindaca Barbara Bissoli, le assessore alla Cultura Marta Ugolini e alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, l’assessore al Decentramento Federico Benini e i rappresentanti della Commissione Paritetica del Carnevale, erano presenti il presidente del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco Valerio Corradi e i referenti dei Comitati carnevaleschi cittadini e della Provincia.

Scelta fatta coralmente nel rispetto degli appuntamenti della città (e anche della Provincia, visto che sono in calendario già altre sfilate in diversi Comuni e vi partecipano gli stessi carri) e senza dimenticare la complessità della macchina organizzativa che riguarda sicurezza, viabilità, cantieri e scuole, nonché interferenze con altri eventi.

I numeri del carnevale veronese, infatti, sono davvero ingenti: venerdì 9 febbraio erano attesi a Verona 19 carri allegorici, 130 gruppi carnevaleschi, con rappresentanti di nove regioni, Croazia e Brasile per un totale di circa 3000 figuranti al seguito del Papà del Gnoco. La soluzione individuata per la nuova data consentirà di valorizzare ulteriormente le tradizioni visto che in quel periodo saranno già numerosi i turisti presenti in città.