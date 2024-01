A Domegliara si festeggia il "Carnealon": attesi per la sfilata ben 15 carri e 600 figuranti

È stata presentata oggi, martedì 30 gennaio, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 77esima edizione del "Carnealon de Domeiara". Il Carnealon quest’anno è in programma domenica 11 febbraio, quando 15 carri e 600 figuranti sfileranno nella frazione di Sant'Ambrogio di Valpolicella, con partenza alle 14 dal quartiere Poli. I partecipanti arriveranno dal veronese e dalle province di Modena, Mantova e Brescia.

Prima della storica sfilata, diventata uno dei punti di riferimento del Carnevale scaligero, sabato 3 febbraio la sala conferenze delle Opere Parrocchiali di Domegliara accoglierà la consegna di sette commende, destinate a persone che hanno contribuito alla crescita della manifestazione o si sono distinte in ambito professionale: Fabio Pozzerle (scrittore e blogger), Fabrizio Checchini (ideatore della maschera del Colonnello McKekin e organizzatore del carnevale di Bussolengo), Nicola Ruffo, (scrittore e pedagogista), Andrea Chiereghini (assessore alle attività produttive e manifestazioni), il gruppo di lettura “Club delle Accanite Lettrici e Accaniti Lettori” e Maurizio Marostica (ex Re del Goto).

La sfilata è organizzata dal comitato “Carnealon de Domeiara”, dall’associazione “I Butei de Domeiara”, con il supporto del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Per l’evento sono previsti ampi parcheggi gratuiti: quello del supermercato Rossetto dalle 12 alle 20 e, negli stessi orari, il parcheggio del Piazzale del Tricolore presso la stazione e quello del terminal ferroviario in via Sottocengia. Il parcheggio del Montindon nell’area sportiva, invece, sarà riservato ai soli carri per la sfilata.

In occasione della presentazione ufficiale sono intervenuti il presidente della Provincia, Flavio Pasini, per il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella il sindaco Roberto Zorzi e l’assessore alle attività produttive e manifestazioni Andrea Chiereghini, quindi il presidente del comitato Carnealon Sergio Quintarelli e il responsabile delle relazioni esterne Marco Arcali. Erano, inoltre, presenti i neoeletti "Duca della Valbusa" e "Duchessa della Valbusa".