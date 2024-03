Caprino, arrivano le rassicurazioni: il servizio dialisi rimarrà attivo, anche durante il lavori al Centro

Il servizio di dialisi rimarrà attivo, anche durante i lavori di ristrutturazione del Centro. Un risultato raggiunto, e confermato, dall'Amministrazione comunale di Caprino Veronese dopo mesi di discussione che avevano preoccupato i cittadini.

Traguardo che sarebbe stato sancito in un incontro avvenuto lo scorso giovedì 21 febbraio sempre a Caprino, tra il sindaco Paola Arduini e i vertici dell’Ulss 9 Scaligera al Centro Polifunzionale. Un incontro al quale hanno partecipato: Patrizia Benini, nuovo direttore generale dell’Ulss 9; Denise Signorelli, direttore sanitario; Maurizio Faccincani, direttore dei servizi socio sanitari; Gabriele La Rosa, direttore distretto 4 Ovest Veronese e Luca Avesani, responsabile strutture. Erano inoltre presenti alcuni amministratori del territorio: il sindaco di Affi, Marco Sega; il sindaco di Ferrara di Monte Baldo, Carla Giacomazzi; e il sindaco di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana.

Il primo cittadino Paola Arduini ha espresso ai vertici dell’azienda sanitaria la situazione del Centro Polifunzionale, la sua valenza e importanza per i cittadini e per l’intero territorio.

Ha sollevato i timori suoi, degli amministratori e di chi alla dialisi fa riferimento da anni, sul fatto che i lavori di ristrutturazione previsti e finanziati con i 7 milioni del PNRR, possano trasformarsi in un’arma a doppio taglio per la sopravvivenza del reparto. Ha chiesto rassicurazioni sul mantenimento in attività dei servizi ora presenti e successivamente è stato effettuato un sopralluogo della struttura.

«È stato un piacere incontrare il nuovo direttore Benini - ha spiegato il Paola Arduini -. Abbiamo consegnato a lei le preoccupazioni del territorio e chiesto ancora una volta rassicurazioni sul futuro di ciò che ci sta più a cuore. Abbiamo, come amministrazione di Caprino e come amministrazioni dei territori circostanti, confermato l’importanza che i lavori previsti vengano svolti e al tempo stesso la necessità che i servizi vengano mantenuti in funzione. Dall’Ulss 9 ci è arrivato quello che speravamo, ossia la rassicurazione che rimarrà tutto attivo, compresa la dialisi, anche durante i lavori».

Un grande risultato, questo, arrivato dopo mesi di preoccupazioni dell’amministrazione e dei cittadini.

Il direttore generale Benini nella giornata di giovedì ha avuto anche un confronto con il rappresentante del Comitato sorto in difesa del reparto di emodialisi Pietro Zanchi. Comitato che ha raccolto e consegnato con l’occasione, insieme al sindaco Arduini, le circa 3250 firme raccolte e protocollate.

«Voglio ringraziare - ha detto Zanchi - il direttore Benini per aver dimostrato intelligenza e sensibilità nei confronti delle esigenze del territorio. Un grazie va poi a tutti i volontari e soprattutto al sindaco Arduini per la tenacia e la determinazione che ha sempre dimostrato nella difesa del nostro reparto di dialisi. La totale comunione di intenti con lei e con l’amministrazione ci ha permesso di ottenere questo risultato».

«Abbiamo raccolto in queste settimane - ha proseguito Zanchi - oltre tremila firme, ma il Comitato considererà concluso il suo mandato solo quando quanto promesso verrà compiutamente realizzato».

La direzione incontrerà dopo Pasqua il personale della struttura e poi esporrà alla cittadinanza il progetto di ristrutturazione

«Ringrazio la dottoressa Benini e tutta la direzione dell’Ulss 9 - ha concluso Arduini - per il costruttivo incontro che porterà sicuramente ad un ottimo risultato per quanto riguarda la sanità del caprinese».