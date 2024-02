Aspiranti autisti Atv: 50 i candidati ritenuti idonei. Bertucco: «Speriamo presto di metterli a disposizione dell'azienda»

Si è tenuto nel pomeriggio di martedì 13 febbraio, in Sala Arazzi a Palazzo Barbieri, l’incontro dedicato alla presentazione delle opportunità per diventare autista Atv e delle importanti agevolazioni messe in campo dall’azienda per reclutare nuovo personale, tra cui la possibilità di conseguire gratuitamente la patente (il cui costo si aggira intorno a qualche migliaia di euro). L’iniziativa è stata organizzata dal Servizio politiche del lavoro in collaborazione con Atv per far incontrare domanda e offerta, e far fronte alla necessità di circa 70 autisti, un problema che, sottolineano dal Comune di Verona, «rischia di far saltare alcune corse, penalizzando gli utenti e il servizio stesso».

Quella di autista è una professione alla quale sempre più donne si avvicinano e che è stata migliorata grazie al continuo sviluppo di processi tecnologici e digitali, a cui si aggiunge la fase di rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto in chiave ecologica e sostenibile da parte di Atv. «C’è una grande difficoltà a Verona così come nel Veneto, in Italia e in Europa nel trovare autisti - ha sottolineato l’assessore al Lavoro Michele Bertucco -. Abbiamo avviato tutte le azioni attraverso l’ufficio del Servizio politiche del lavoro, individuando tra le più di 200 domande arrivate 50 persone che hanno le caratteristiche e i titoli per poter affrontare questo percorso. Oggi è il primo incontro, e speriamo in breve tempo di mettere a disposizione di Atv autisti, uomini e donne, che saranno in grado di garantire puntualità ai mezzi di trasporto sulle strade di Verona, e soprattutto per non far saltare corse come accaduto anche negli anni scorsi».

Secondo quanto è stato riferito dal Comune di Verona, al lancio dell’iniziativa avevano inviato la propria candidatura 203 persone, che hanno mostrato l’intenzione di partecipare all’evento odierno. Il Servizio politiche del lavoro ha attivato la necessaria preselezione per verificare la presenza dei requisiti formali indicati da Atv quali elementi necessari per poter conseguire le patenti e accedere alla professione, caratterizzata da grande responsabilità e importanza sociale. «Un impegno concreto per garantire e potenziare il trasporto pubblico locale, a vantaggio non solo degli utenti veronesi ma anche di quelli del territorio provinciale - ha sottolineato l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari-. Ringrazio l’assessore Bertucco e il Servizio politiche del lavoro per l'impegno e lo sforzo profuso per realizzare questa iniziativa».

Dalla preselezione sono risultati idonei e in possesso dei requisiti di accesso alle selezioni 50 persone che sono state quindi ammesse a partecipare all’incontro. Dei 50 idonei, secondo i dati forniti da Palazzo Barbieri, il 48% sono residenti nel Comune di Verona mentre il 52% in altri Comuni e Province. Le donne sono il 18% e gli uomini l’82%. Rispetto alle fasce di età, il 44% ha tra i 21 e i 29 anni, il 56% ha tra i 30 e i 49 anni e il 12% ha più di 50 anni. Il 78% ha la cittadinanza italiana, il 10% proviene da paesi Ue e 12% da paesi non Ue.

«Siamo soddisfatti per questo incontro organizzato dal Servizio politiche per il lavoro - ha commentato il direttore delle risorse umane di Atv Massimo Sabbatinelli -. Rispetto ai numeri dei potenziali candidati interessati alle assunzioni, con conseguimento della patente a carico dell’azienda, ne sono venuti tantissimi che mi sembrano anche motivati. Credo che, nel giro di qualche settimana, riusciremo ad accontentarli attraverso un bando di selezione, cercando così di inserirli all’interno della nostra azienda».

Per chi non avesse potuto partecipare all’evento di oggi, i giovani under 29 e le persone - senza limiti di età - beneficiarie di Naspi, possono accedere al lavoro con un contratto di apprendistato professionalizzante in grado di avvicinare passo a passo, con addestramento pratico e teorico, alle competenze richieste per l’esercizio della professione. L’opportunità è aperta anche a cittadini stranieri, magari con esperienze già maturate nel settore dei trasporti, purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) conseguita in Italia o equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero. «Tutte le persone che hanno contattato il servizio - sottolineano da Palazzo Barbieri - hanno comunque ricevuto una risposta e, ai residenti nel Comune di Verona che non erano in possesso dei requisiti richiesti, è stata offerta anche l’opportunità di accedere al Servizio per conoscere altre opportunità di lavoro in linea con le proprie competenze ed esperienze».

Sul sito https://www.atv.verona.it/ lavora-con-noi sono consultabili le opportunità di lavoro in Atv. Il calendario degli incontri organizzati stagionalmente dal Servizio politiche del lavoro è disponibile sul sito web web del Comune di Verona "Incontri e Laboratori". Il Servizio politiche del lavoro è a disposizione per informazioni, chiarimenti e indicazioni all’indirizzo e-mail: lavoro@comune.verona.it e ai numeri 045 8078782 - 8078776 dal lunedì al venerdì ore 9-13; il martedì e giovedì pomeriggio ore 15-17.