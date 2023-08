Usa meglio l'acqua, il presidente Zaia a sostegno della campagna per il risparmio idrico: «Risorsa preziosa ed essenziale»

«La campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico, promossa congiuntamente su tutto il territorio regionale, assieme alle opere infrastrutturali messe in campo dai gestori, è un esempio virtuoso di risposta alle richieste della Regione del Veneto alla necessità di attuare misure di mitigazione e di adattamento che permettano di coesistere con il cambiamento climatico». Lo afferma il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia che poi aggiunge: «Tutto questo al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini oggi, ma soprattutto in futuro».

Il riferimento del governatore Zaia è per l'appunto al lancio della campagna "Usa meglio l’acqua" che, in base a quanto si apprende, sarà attiva in Veneto e in alcuni Comuni del Friuli Venezia Giulia da martedì 1 agosto fino a settembre. L'obiettivo di tale iniziativa è quello di raggiungere l’intera popolazione, proponendo consigli pratici su come utilizzare l’acqua senza sprecarla.

Il presidente Luca Zaia ha quindi ribadito: «Credo sia importante l’annuncio di questa iniziativa oggi, tenendo conto che domani sarà l’Overshoot Day 2023. Si tratta di una ricorrenza che, con una variabilità correlata all’impatto ambientale dell’uomo, ogni anno ci segnala l’esaurimento delle risorse rinnovabili che la Terra è in grado di rigenerare nell’arco di un anno solare. Questa data, - sottolinea in particolare il presidente Zaia - insieme alle emergenze climatiche di cui vediamo gli effetti sempre più spesso non solo in Veneto, ma in tutto il nostro Paese e nel mondo intero, è un’esortazione ad agire insieme e con forza per gestire meglio le risorse ambientali come l'acqua. Con i gestori idrici del Veneto il dialogo su questo punto è serrato e costruttivo e la campagna sul risparmio idrico lo conferma», ha concluso Zaia.

Secondo quanto viene spiegato in una nota della Regione Veneto, la campagna è stata promossa da Viveracqua, società consortile tra 12 gestori del servizio idrico integrato (acquedotto, fognature e depurazione) a totale proprietà pubblica che servono circa 580 Comuni, per un totale di 4,7 milioni di abitanti con sedi in Veneto e in parte del Friuli-Venezia Giulia, assieme ad Acegas-aps, società del gruppo Hera.