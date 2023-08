Alla Biondella è stata inaugurata una nuova area cani, Benini: «È la quarta in pochi mesi e ne arriveranno presto altre»

Neanche il tempo di aprire il cancello ed è stato subito un rincorrersi e giocare. Agata, Rocco, Teo e Ciccio sono stati i primi cagnolini ad entrare nella nuova area cani di via Luzzati alla Biondella, che sarà ufficialmente aperta da domani. In base a quanto riferito dal Comune di Verona, nella giornata di giovedì 10 agosto, gli amici a quattro zampe vi sono entrati accompagnati dai rispettivi proprietari. Per Agata c'era l'assessore ai giardini Federico Benini, per Rocco e Ciccio il consigliere comunale delegato alla tutela degli animali Giuseppe Rea, in sopralluogo nell'area per verificare che tutto fosse a posto in vista dell'apertura.

Ultime ore di lavoro dunque per sistemare e mettere l'area in sicurezza che poi sarà fruibile dai cittadini e dai loro animali. «Qui alla Biondella l'area cani non c'era. - evidenziano da Palazzo Barbieri - I residenti della zona dovevano spostarsi in altri quartieri per sguinzagliare i propri pet, mancando appunto nelle vicinanze uno spazio attrezzato. Da qui la scelta dell'amministrazione di ricavare la nuova area dal parco giochi adiacente che grazie all'ampia superficie non vedrà penalizzata la sua mission per i bambini».

«Rispondiamo alle richieste di cittadini e residenti, che da tempo chiedevano questo servizio. Questa è la quarta area cani che inauguriamo nel giro di pochi mesi. - ha detto l'assessore Federico Benini, ricordando le tre nuove aree realizzate in via Palladio, alla Biondella e in via Doria, quest’ultima dedicata agli animali di piccola taglia, a cui si aggiungono la sistemazione di quelle a Quinzano e in via Pitagora - E siamo già al lavoro per aprirne altre tre, rispettivamente in Corte Bentivoglio in Circoscrizione 6^, a Marzana nell'8^ e in via Puglie al Chievo».

A proposito di circoscrizione, la presidente della sesta, Rita Andriani, si è detta «soddisfatta del lavoro svolto e dell'attenzione dimostrata dall'amministrazione verso un tema, quello degli spazi per gli animali, a cui i cittadini sono sempre più sensibili».

«Un altro tassello importante che questa amministrazione aggiunge a quelli già realizzati per migliorare la tutela degli animali e per dare più servizi ai cittadini - ha aggiunto il consigliere Rea -. Le aree cani sono fondamentali per i nostri animali, che hanno bisogno di spazi in cui sgambare ma anche socializzare». Erano presenti inoltre il vicepresidente della sesta circoscrizione Enrico Dai Prè, il consigliere Luca Stoppato e la consigliera Valentina Melillo.