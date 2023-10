Per le biblioteche di Verona nuovi orari e aperture ampliate: «Cambiamento importante per favorire le famiglie e i giovani»

Orario raddoppiato a quaranta ore, apertura della Biblioteca dei ragazzi in Civica anche al sabato pomeriggio, in alcuni quartieri nelle mattine di mercato e possibilità di prendere a prestito i Dvd del Centro Audiovisivi da tutte le biblioteche. Sono queste le principali novità annunciate dal Comune di Verona che vedono la Biblioteca Civica e quelle di quartiere espandere gli orari di apertura e diventare sempre di più un punto di riferimento per famiglie, studenti o di chi semplicemente vuole trascorrere dei momenti piacevoli, immergendosi nelle pagine di un libro o partecipando a iniziative culturali.

«Il nostro sistema bibliotecario si amplia nei servizi all’utenza - sottolinea l’assessora alle biblioteche Elisa La Paglia - un importante cambiamento nel nostro sistema bibliotecario, per favorire ancor di più le famiglie e i giovani, per dar loro la possibilità di studiare anche al pomeriggio. La volontà è mettere a disposizione i nostri servizi per un tempo maggiore che permetta a tutti di accedervi, e ringrazio le circoscrizioni per organizzare iniziative che possano aumentare il numero di utenti».

Le novità, riferiscono da Palazzo Barbieri, sono in vigore dall’11 settembre e sono entrate ormai a pieno regime. Nello specifico vedono la Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze, in Biblioteca Civica, aperta anche al sabato pomeriggio, ripristinando un ampliamento del servizio che era stato particolarmente apprezzato dalle famiglie prima della pandemia. Le tre biblioteche di Borgo Trieste, Borgo Roma e Santa Lucia hanno l’orario di apertura raddoppiato, passando da 20 a 40 ore compreso il sabato mattina.

Le biblioteche di Porto San Pancrazio e di Ponte Crencano sono aperte 20 ore settimanali con un nuova articolazione: lunedì e mercoledì mattina, in concomitanza dei mercati rionali, martedì, giovedì e venerdì pomeriggio. Stessa articolazione settimanale per San Massimo e Quinto, che hanno esteso l’apertura anche al sabato mattina per un totale di 24 ore. Le biblioteche di Borgo Milano, San Michele, Golosine, Cadidavid e Montorio sono aperte lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, e i martedì e giovedì mattina per un totale di 20 ore. Inoltre si possono prendere in prestito i materiale del Centro Audiovisivi, in Biblioteca Civica, prenotandoli da qualsiasi biblioteca di quartiere.

Orari di apertura e novità delle biblioteche sono stati presentati venerdì mattina in sala Arazzi dall’assessora alle biblioteche Elisa La Paglia e dai presidenti delle circoscrizioni. Presenti anche per il Settore biblioteche la dirigente Antonella Ronzan, Anna Malgarise e Maria Cristina Contarini. Lorenzo Dalai della prima ircoscrizione ha dichiarato: «Avere la possibilità di accedere in alcune biblioteche anche al pomeriggio e al sabato è un servizio in più che si offre alla cittadinanza sperando così di aumentare l’utenza e la diffusione della cultura attraverso la lettura, sempre molto gradita ma poco praticata».

Elisa Dalle Pezze della seconda circoscrizione ha quindi aggiunto: «Ringrazio l'assessora Elisa La Paglia per l’apertura della Biblioteca di Ponte Crencano il mercoledì mattina, in occasione del mercato rionale che si svolge a poca distanza, e la previsione di tre aperture pomeridiane. Con l'assessora, grazie alla collaborazione dell'Istituto Comprensivo 4, stiamo anche individuando uno spazio da destinare a deposito in modo da ampliare la disponibilità di libri da poter prendere a prestito». Riccardo Olivieri della terza circoscrizione ha ribadito: «Sul nostro territorio ci sono due biblioteche, quella di San Massimo, riaperta dopo un intervento importante, l’altra dedicata a Davide Caprioli, che perse la vita nella strage di Bologna, entrambi luoghi importanti in cui si può pensare di fare aggregazione e promuovere nuove iniziative».

Alberto Padovani per la quarta circoscrizione ha spiegato: «La biblioteca di Santa Lucia è all’interno del centro culturale che, con il Covid, si era un po’ fermato. Aprire il sabato mattina ci permette di renderla ancora più fruibile e sicuramente si registrerà un aumento dell’utenza». Anche Raimondo Dilara della quinta circoscrizione ha sottolineato: «Le biblioteche finalmente ripartono a pieno regime, ci sono molti ragazzi che le frequentano, quindi l’ ampliamento di orario è senza dubbio una bella iniziativa». Per la sesta circoscrizione è quindi intervenuta Rita Andriani: «Nella nostra circoscrizione la biblioteca è un luogo di cultura accessibile e di aggregazione che va al di là della sua classica funzione, per cui abbiamo attivato e programmeremo tante iniziative per farla vivere ancor di più».

Infine, Carlo Pozzerle per la settima circoscrizione ha commentato: «Speriamo che grazie a queste novità le biblioteche di quartiere riprendano vitalità, e noi cercheremo di renderle sempre più frequentate da famiglie e studenti». Gli ha fatto eco Claudia Annechini dell'ottava: «Il cambio e l'estensione di orario erano molto richiesti e attesi. Penso anche alla piccola aula studio allestita in modo provvisorio per la fascia studentesca a Quinto di Valpantena, l’orario pomeridiano e il sabato mattina che gioveranno sicuramente».

I nuovi orari di apertura delle biblioteche: