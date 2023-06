Biblioteca Civica riapre il 17 luglio. «Apprezzati orari estesi delle biblioteche decentrate»

La Biblioteca Civica di Via Cappello a Verona riaprirà al pubblico lunedì 17 luglio con il consueto orario. Ancora qualche settimana e si concluderanno i lavori di manutenzione straordinaria e riordino in corso da fine maggio. E fino a quella data, il servizio bibliotecario comunale sarà garantito dalle biblioteche di quartiere, che proseguiranno le aperture con l'orario straordinario e ampliato anche al sabato mattina.

E la maggiore disponibilità oraria delle biblioteche di quartiere sembra essere molto apprezzata dai cittadini, come dimostrano i dati raccolti dal 5 al 17 giugno. Negli orari di apertura straordinari sono stati effettuali 1.400 prestiti su un totale di 5.491, pari al 25,4%. In poco più di 10 giorni si sono registrati 25 nuovi utenti e un centinaio di utenti occasionali, che hanno potuto utilizzare i servizi in tempi evidentemente più conciliabili. Inoltre, gli spazi studio sono stati utilizzati dagli studenti di superiori e università soprattutto nelle biblioteche di Borgo Trieste, Santa Lucia San Massimo e Golosine.

Gli utenti sono stati poi invitati a rispondere a un questionario online sulle modalità di comunicazione delle informazioni sulle aperture straordinarie. Dai 440 questionari compilati è emerso il gradimento delle aperture soprattutto di sabato e la buona diffusione delle informazioni attraverso tutti i canali attivati.

«Questo periodo straordinario ha confermato l’apprezzamento per gli orari estesi nelle biblioteche decentrate - ha commentato l'assessora alle biblioteche Elisa La Paglia - Siamo al lavoro per questo, non solo per garantire sempre il servizio ma anche per migliorarlo».

Fino al 17 luglio, dunque, restano attivi questi orari:

Per le biblioteche di Ponte Crencano, San Massimo, Borgo Trieste, Santa Lucia, San Michele e Quinto apertura il lunedì dalle 14.30 alle 18.30; dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato dalle 9 alle 13.

Per le biblioteche di Golosine, Cadidavid e Montorio, apertura il lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e da martedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Per la biblioteca di Porto San Pancrazio, l’orario di apertura è il lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.

Orario infine invariato per la biblioteca Caprioli a Borgo Milano, con apertura il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.

Resta chiusa la biblioteca Borgo Roma, per i lavori di manutenzione straordinaria. Infine, alla Biblioteca Civica rimane sempre aperto il box esterno per le restituzioni, mentre resta bloccata la prenotazione dei libri. Inoltre, i libri presi in prestito in Civica potranno essere riconsegnati in tutte le biblioteche di quartiere.