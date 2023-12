Vestito da Babbo Natale per donare sangue. «Il regalo più bello»

È stata una donazione davvero speciale quella compiuta in questi giorni da Mauro Cristofoli, 54enne iscritto alla Fidas di Isola Rizza, il paese in cui vive. Da cinque anni, sotto le feste, Cristofoli sveste i panni di autista di autotreno, il suo lavoro quotidiano, per indossare quelli di Babbo Natale. Ed oltre ad aver donato il sangue con il vestito rosso e la barba bianca ha anche consegnato i pandorini dei donatori di sangue ai bimbi della scuola dell'infanzia "Giacinto Bonanome".

«Quest’anno ho deciso di abbinare alla consegna dei pandorini anche una donazione al centro trasfusionale, per lanciare un messaggio chiaro: donare è il regalo più bello che si possa fare e ricevere - ha dichiarato il 54enne veronese - A scuola ho invitato i bambini, una volta rientrati a casa, a dire alla mamma e al papà che bisogna donare sangue. Poi, visto che ero già vestito da Babbo Natale, sono andato direttamente al centro trasfusionale. È stato bellissimo, dopo l’iniziale incredulità, ho letto l’emozione negli occhi del personale sanitario». Cristofoli ha fatto così la sua donazione numero 47, ricevendo i ringraziamenti di Fabio Pomini, presidente della sezione Fidas Verona di Isola Rizza.

«Ho iniziato a vestirmi da Babbo Natale spronato da mia moglie Ornella Maragna, che mi ha detto: "Non ti serve nemmeno il cuscino per fingere la pancia, ce l’hai già di tuo" - ha aggiunto Cristofoli - Entrambi facciamo parte della compagnia teatrale "I porcorizzi" di Isola Rizza, che raduna molti donatori Fidas e che è nata per far rivivere la tradizione di Santa Lucia nel nostro paese. Ma il motivo per cui mi sono avvicinato al dono è serio: ho cominciato dieci anni fa per un problema di salute di mio figlio, che ha avuto bisogno di sangue per un intervento. Se nessuno dona, come si possono salvare vite? Ecco perché ho iniziato, senza più fermarmi, prestando un po' del mio tempo per lanciare questo messaggio».

«Ringraziamo di cuore Mauro per questo suo gesto, che incarna il vero spirito del Natale: donarsi agli altri con generosità e gioia», ha sottolineato Chiara Donadelli, presidente di Fidas Verona.

L’associazione ricorda che per donare basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chili e avere dai 18 ai 65 anni. La donazione si prenota telefonando al numero verde gratuito 800-310611 (solo da fisso), allo 0442-622867 o al 339-3607451 (dal cellulare) o scrivendo una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it.